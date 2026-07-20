Если снижение и произойдет, то, скорее всего, будет символическим — на 0,25 п. п.

20 июля 2026, 14:40, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

На заседании 24 июля Банк России, возможно, снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14%, сообщил эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто в беседе с радио Sputnik.

Солабуто отметил, что Центральный банк намерен продолжать постепенное снижение ставки.

Эксперт связал это решение с недавним заявлением президента Владимира Путина о благоприятном влиянии снижения ключевой ставки на экономику и выразил надежду на продолжение данного курса.

«Когда в прошлый раз ЦБ снизил ставку на 0,25 п.п., он фактически отказался от паузы, заявив, что не будет делать перерыв, а продолжит снижать ставку на 0,25 п.п. на каждом заседании», — пояснил экономист.

Солабуто прогнозирует, что Центральный банк продолжит снижать ставку на каждом последующем заседании.

Ранее глава РСПП заявил, что не стоит поднимать ключевую ставку из‑за цен на топливо.