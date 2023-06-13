Когда на Алтае достроят ФОКи и ледовый дворец, которые обещали сдать летом 2023 года

В Министерстве спорта рассказали о готовности трех объектов

13 июня 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске обещали достроить летом 2023 года, хотя изначально их планировали сдать еще осенью 2022-го. О том, в каком состоянии сейчас находятся объекты, выяснял amic.ru.

Итак, когда сдадут спортивные объекты?

Возводят объекты в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". В общей сложности на развитие инфраструктуры регион получил около 1,2 миллиарда рублей. Из четырех арен, возводимых в крае, успели построить в срок только Центр для смешанных единоборств в Барнауле на улице Взлетной. Он обошелся в 100 миллионов рублей. Часть средств выделил депутат АКЗС Александр Локтев.

Как пояснили в Министерстве спорта Алтайского края, сейчас ФОК на улице Сиреневой готов на 98%, а на улице Юрина – на 82%. Ледовый же дворец в Бийске уже полностью готов. Возвести вовремя арены помешал скачок цен на стройматериалы и изменения в проектно-сметной документации.

И когда откроют объекты?

Ледовую арену в Бийске откроют уже в июне – начале июля. Планируется сделать это в торжественной обстановке с участием губернатора Алтайского края Виктора Томенко. А вот ФОКи в Барнауле, судя по всему, достроят до конца лета и откроют для посетителей к осени.

А что за объекты вообще строят?

Первый ФОК строят рядом с "Лабиринтом". Возле будущего комплекса сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Площадку отдадут под игровые виды спорта, в частности под волейбол. Изначально смета строительства составляла около 146 миллионов рублей. Из них 125 миллионов – федеральные средства. Однако на фоне резкого роста цен на металл и строительные материалы ФОК "подорожал" до 183 миллионов рублей.

Также в Барнауле возводят спортивный объект на улице Сиреневой по проекту "Спорт – норма жизни", но в рамках концессионного соглашения. Партнер – компания "Иносиб". Ее руководитель – Михаил Жданов, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса региона. Стоимость строительства – около 170 миллионов рублей.

В Бийске в это время строят ледовую арену. Дворец станет вторым проектом в истории края, возведенным в рамках государственно-частного партнерства. Общая стоимость ледовой арены, где смогут заниматься хоккеисты и фигуристы, составит более 470 миллионов рублей. Часть средств выделила компания "Сибирский центр строительных материалов", директором которой является Андрей Цуркан.