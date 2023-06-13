Когда на Алтае достроят ФОКи и ледовый дворец, которые обещали сдать летом 2023 года
В Министерстве спорта рассказали о готовности трех объектов
13 июня 2023, 06:25, ИА Амител
Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле и ледовую арену в Бийске обещали достроить летом 2023 года, хотя изначально их планировали сдать еще осенью 2022-го. О том, в каком состоянии сейчас находятся объекты, выяснял amic.ru.
Итак, когда сдадут спортивные объекты?
Возводят объекты в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". В общей сложности на развитие инфраструктуры регион получил около 1,2 миллиарда рублей. Из четырех арен, возводимых в крае, успели построить в срок только Центр для смешанных единоборств в Барнауле на улице Взлетной. Он обошелся в 100 миллионов рублей. Часть средств выделил депутат АКЗС Александр Локтев.
Как пояснили в Министерстве спорта Алтайского края, сейчас ФОК на улице Сиреневой готов на 98%, а на улице Юрина – на 82%. Ледовый же дворец в Бийске уже полностью готов. Возвести вовремя арены помешал скачок цен на стройматериалы и изменения в проектно-сметной документации.
И когда откроют объекты?
Ледовую арену в Бийске откроют уже в июне – начале июля. Планируется сделать это в торжественной обстановке с участием губернатора Алтайского края Виктора Томенко. А вот ФОКи в Барнауле, судя по всему, достроят до конца лета и откроют для посетителей к осени.
А что за объекты вообще строят?
Первый ФОК строят рядом с "Лабиринтом". Возле будущего комплекса сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Площадку отдадут под игровые виды спорта, в частности под волейбол. Изначально смета строительства составляла около 146 миллионов рублей. Из них 125 миллионов – федеральные средства. Однако на фоне резкого роста цен на металл и строительные материалы ФОК "подорожал" до 183 миллионов рублей.
Также в Барнауле возводят спортивный объект на улице Сиреневой по проекту "Спорт – норма жизни", но в рамках концессионного соглашения. Партнер – компания "Иносиб". Ее руководитель – Михаил Жданов, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса региона. Стоимость строительства – около 170 миллионов рублей.
В Бийске в это время строят ледовую арену. Дворец станет вторым проектом в истории края, возведенным в рамках государственно-частного партнерства. Общая стоимость ледовой арены, где смогут заниматься хоккеисты и фигуристы, составит более 470 миллионов рублей. Часть средств выделила компания "Сибирский центр строительных материалов", директором которой является Андрей Цуркан.
09:37:58 13-06-2023
Срок завершения строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, возводимых в рамках проекта "Спорт - норма жизни", продлили до конца ноября 2022 года, сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель министра спорта региона Максим Рябцев. Если к августу объекты функционально не будут доведены, будет совсем другой спрос именно с вас, - предостерег представитель генпрокуратуры. Ранее замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщал, что для строительства объекта региону ранее были выделены средства, почти 22 млн рублей из них, по данным на 1 января 2022 года, так и остались нереализованными и были возвращены.
10:56:54 13-06-2023
А наш губернатор в курсе этого безобразия?
11:30:06 13-06-2023
Что будет с карлинским долгостроем заброшкой ледовым дворцом " Мотор" рядом с меланжевым парком в столице края? Вбухали колосальные деньги и никто не понес наказание, прокуратура как обычно ждет пинка из АП, а тем не до нашего Мухоср...
17:30:02 13-06-2023
В 2021 году в Барнауле должно возобновиться строительство ледовой арены на проспекте Сибирский. Как сообщил 2 декабря министр спорта Алтайского края, проект ледовой арены прошел экспертизу - это первый шаг к возобновлению строительства. Следующим должно стать внесение объекта в краевую инвестиционную адресную программу (КАИП), которую должны утвердить до конца декабря. Объем финансирования на 2021 год - 150 млн рублей. Общая стоимость новой арены в Барнауле может составить в итоге 820 млн рублей. Министр спорта также уточнил, что ведомству предстоит выбрать подрядчика, который возьмется за возведение данного объекта. Если все пойдет нормально, работу могут завершить в 2024 году.