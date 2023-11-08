Когда пройдет выставка "Сибирская продовольственная неделя" и как принять участие
Знаковое событие состоится в сибирской столице
08 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KAqYt
Федеральные и региональные торговые сети и производители, поставщики продуктов питания, напитков, оборудования, упаковки и ингредиентов для пищевой промышленности встретятся на площадке МВК "Новосибирск Экспоцентр" с 15 по 17 ноября. Выставка "Сибирская продовольственная неделя", Межрегиональный форум "Дни ритейла в Сибири" и Центр закупок сетей – уникальный формат для налаживания деловых связей между поставщиками и торговыми сетями.
Кто принимает участие?
В выставке "Сибирская продовольственная неделя" участвуют свыше 120 компаний, в числе которых много новых:
- "Аксоид" (конвейерное ленточное оборудование, Алтайский край);
- "Молпромлайн" (производство оборудования для пищевой, косметической, химической промышленности, Московская область);
- "Нью Энерджи дринкс" (газированные, тонизирующие напитки, Москва);
- "Байкальские росы" (напитки, Иркутская область);
- "Лаки вотерз" (питьевая вода, Алтайский край);
- "Альтаир" (термопринтеры, Новосибирск) и многие другие.
Посетители выставки – руководители и специалисты федеральных и локальных сетей, мелкого и среднего опта, розницы, предприятий общественного питания, ритейла из регионов Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также из Казахстана, Кыргызстана, Монголии.
Что в программе?
Кроме собственно выставки, в программе федеральный отраслевой форум "Дни ритейла в Сибири". Он объединит ведущих отраслевых экспертов и топ-менеджеров международных и российских торговых компаний. В повестке форума аналитические, экспертные и региональные сессии на темы туристического ритейла; системы маркировки; сервисов для маркетплейсов и многое другое.
В рамках форума "Дни ритейла в Сибири" пройдет Центр Закупок Сетей™: Сибирь! Это гарантированные переговоры поставщиков food ("фуд") и nonfood ("нонфуд") товаров с закупщиками локальных, региональных и розничных сетей Сибири.
Организаторы форума: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, Сибирская выставочная компания при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Новосибирской области.
Как стать участником мероприятий?
Оформить бесплатный билет посетителя вы можете на сайте выставки "Сибирская продовольственная неделя".
ООО "СВК"
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