У детей началось время уроков. Рассказываем, когда будет следующая возможность отдохнуть

02 сентября 2024, 17:22, ИА Амител

Школьники на уроке / Фото: amic.ru

Учебный год 2024-2025 года официально начался. Школьников, которые все лето отдыхали, ждут уроки. Многие дети (да и их родители тоже) уже ждут следующих каникул.

О том, когда они настанут и сколько продлятся, – в материале amic.ru.

1 Когда начнутся осенние каникулы в 2024 году? Официально каникулы начнутся 28 октября 2024 года. Но поскольку предыдущие дни (суббота и воскресенье) будут выходными, то и учебная четверть закончится 25 октября. Таким образом, до осенних каникул – два месяца учебы.

2 Сколько продлятся осенние каникулы и когда закончатся? Каникулы продлятся до 4 ноября. Во вторник, 5 ноября, школы вернутся к учебе. Таким образом, дети будут отдыхать 10 дней.

3 А когда будут зимние каникулы? Зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025-го.

4 Когда весенние каникулы в 2025 году? Весенние каникулы будут в марте 2025-го: с 24-го по 31-е число.