Когда у российских школьников будут осенние каникулы в 2024 году?
У детей началось время уроков. Рассказываем, когда будет следующая возможность отдохнуть
02 сентября 2024, 17:22, ИА Амител
Школьники на уроке / Фото: amic.ru
Учебный год 2024-2025 года официально начался. Школьников, которые все лето отдыхали, ждут уроки. Многие дети (да и их родители тоже) уже ждут следующих каникул.
О том, когда они настанут и сколько продлятся, – в материале amic.ru.
1
Когда начнутся осенние каникулы в 2024 году?
Официально каникулы начнутся 28 октября 2024 года. Но поскольку предыдущие дни (суббота и воскресенье) будут выходными, то и учебная четверть закончится 25 октября.
Таким образом, до осенних каникул – два месяца учебы.
2
Сколько продлятся осенние каникулы и когда закончатся?
Каникулы продлятся до 4 ноября. Во вторник, 5 ноября, школы вернутся к учебе.
Таким образом, дети будут отдыхать 10 дней.
3
А когда будут зимние каникулы?
Зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025-го.
4
Когда весенние каникулы в 2025 году?
Весенние каникулы будут в марте 2025-го: с 24-го по 31-е число.
5
Это точные даты?
Не совсем. Дело в том, что общих конкретных дат нет: школы решают самостоятельно, когда устраивать каникулы. Но, как правило, образовательные учреждения редко отходят от рекомендуемых дат.
Отметим также, что этот график каникул актуален для образовательных учреждений, которые учатся по четвертям. Дети, которые занимаются по триместрам, отдыхают в другие даты.
18:43:33 02-09-2024
это что за фотка где дети битком в классе?! это где так? по сколько там в классе человек-то? у ж а с
07:48:40 03-09-2024
Гость (18:43:33 02-09-2024) это что за фотка где дети битком в классе?! это где так? по ... 15 парт. по 2 человека за партой. 30 человек. Вас что смущает? Я училась с 87 по 97 год. 32 человека в классе было. 4 класса в параллели