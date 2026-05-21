Школы вправе самостоятельно выбирать даты, но обычно звонки проходят по всей стране в один день

21 мая 2026, 14:28, ИА Амител

Последний звонок в школе / Фото: amic.ru

Очередной учебный год подходит к концу. Для одиннадцатиклассников это особое время: "школьная" жизнь заканчивается, впереди — последние звонки и выпускные.

Когда последние звонки пройдут в 2026 году и как их принято проводить — в материале amic.ru.

1 Когда в России пройдут последние звонки в 2026 году? Традиционной датой последних звонков в России принято считать 25 мая. Но строгих правил нет: образовательные учреждения вправе самостоятельно устанавливать дату торжественных мероприятий. Тем не менее школы стараются следовать рекомендациям Минпросвещения РФ. В этом году образовательное ведомство рекомендовало провести последние звонки 26 мая — в большинстве населенных пунктов так и поступят. К примеру, в Барнауле уже подтвердили, что последние звонки пройдут именно во вторник, 26 мая.

2 Как в России проводят последние звонки? Самая главная традиция — торжественные линейки, которые проходят во всех школах страны. Во время этих мероприятий выпускники очень трогательно прощаются со своими преподавателями и местом, где проучились одиннадцать лет. Традиционно девушки приходят на линейки в советской школьной форме с бантиками и белыми фартуками, а парни — в строгих костюмах. Все надевают ленты выпускников. На линейке всегда звучит символический последний звонок — его дает один из первоклассников. Также поднимается государственный флаг Российской Федерации и звучит гимн. Все, что происходит помимо этого, — уже креатив школ и самих выпускников. Как правило, ребята готовят концертные программы, творческие номера и затевают флешмобы, выезжают на праздничные экскурсии и прогулки, устраивают фотосессии. Последний звонок вовсе не означает окончание учебы, ведь впереди у выпускников — экзамены, а их мысли целиком и полностью заняты подготовкой. Это своего рода "предварительное" прощание со школой. Настоящее — это уже выпускной, которые традиционно проходят в конце июня.