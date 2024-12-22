Попытки поджога банков в России выросли на 30% из-за мошенников

Такие действия совершаются под сильным психологическим давлением

22 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com/Eduardo Soares

За последнюю неделю в России на 30% увеличилось количество попыток поджога административных зданий и банков под влиянием мошенников. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников", – сказано в сообщении.

Аферисты обещают вернуть украденные средства, если граждане выполнят определенные требования, в том числе нападения на офисы банков. Они могут предлагать вознаграждение. Злоумышленники часто просят снимать процесс нападения на видео. Однако деньги жертвам не возвращаются.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что такие действия совершаются под сильным психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся за пределами России и действуют из мошеннических кол-центров.