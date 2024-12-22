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Попытки поджога банков в России выросли на 30% из-за мошенников

Такие действия совершаются под сильным психологическим давлением

22 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com/Eduardo Soares
Банкомат / Фото: unsplash.com/Eduardo Soares

За последнюю неделю в России на 30% увеличилось количество попыток поджога административных зданий и банков под влиянием мошенников. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Перед новогодними праздниками по всей стране участились случаи нападений с поджогами под воздействием телефонных мошенников", – сказано в сообщении.

Аферисты обещают вернуть украденные средства, если граждане выполнят определенные требования, в том числе нападения на офисы банков. Они могут предлагать вознаграждение. Злоумышленники часто просят снимать процесс нападения на видео. Однако деньги жертвам не возвращаются.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что такие действия совершаются под сильным психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся за пределами России и действуют из мошеннических кол-центров.

Происшествия Россия банки

Комментарии 8

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Гость

16:43:46 22-12-2024

а может потому, что злоумышленники находятся в банках?

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Гость

17:12:11 22-12-2024

а банки-то тут при чем...?

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гость

07:42:22 23-12-2024

Гость (17:12:11 22-12-2024) а банки-то тут при чем...? ... а информацию о клиента кто продает,а операции о переводе средств клиентов кто делает и потом делает вид что не знает куда ушли эти средств,да и отмазка что все кол-центры находятся за границей,как то смешная на фоне вроде как санкций банков из за той же границы

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Гость

17:45:00 22-12-2024

В данном случае в чем мошенничество?

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Гость

18:21:13 22-12-2024

Нет банка - нет долга! Но больше всего интересно, что в головах у носителей "традиционных ценностей"? Как-то ещё можно понять и объяснить перевод денег на "безопасный счёт". Но идти на явное преступление?

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Гость

07:49:58 23-12-2024

Гость (18:21:13 22-12-2024) Нет банка - нет долга! Но больше всего интересно, что в голо... Конечно, когда банки обманывают людей, это не явное преступление. Разве не обманным путем банки впаривают кредиты? Тоже используют технологии наподобие колцентров. Так же обрабатывают клиентов.

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Гость

12:26:28 23-12-2024

А смысл их поджигать? Камень. И откуда така статистика? По уму даже взрывать не надо. Надо, как в Китае- 20 лет 50 000 расстрелянных жуликов. И страна картинка.

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Гость

12:01:57 24-12-2024

Гость (12:26:28 23-12-2024) А смысл их поджигать? Камень. И откуда така статистика? По у... у нас населения не останется с такими темпами

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