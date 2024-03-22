Суд пересмотрит вопрос о продлении ареста Никиты Кологривого

Звезде "Слова пацана" грозит до 15 суток ареста

22 марта 2024, 14:45, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый 22 марта снова оказался в суде по делу о мелком хулиганстве, пишет Mash Siberia.

Накануне 29-летний артист получил семь суток ареста за дебош в одном из баров Новосибирска: Никита укусил официантку и нападал на охранников.

Очередное заседание связано с пересмотром решения: прокурор не согласился с арестом на семь суток и настаивает на 15.