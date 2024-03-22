Суд пересмотрит вопрос о продлении ареста Никиты Кологривого
Звезде "Слова пацана" грозит до 15 суток ареста
22 марта 2024, 14:45, ИА Амител
Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)
Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый 22 марта снова оказался в суде по делу о мелком хулиганстве, пишет Mash Siberia.
Накануне 29-летний артист получил семь суток ареста за дебош в одном из баров Новосибирска: Никита укусил официантку и нападал на охранников.
Очередное заседание связано с пересмотром решения: прокурор не согласился с арестом на семь суток и настаивает на 15.
14:53:01 22-03-2024
Да расстреляйте вы уже давно этого полупокера за фейки
14:55:57 22-03-2024
Говорят что это чмо на Шукшинский приедет. Кого покусает здесь?
15:08:56 22-03-2024
Продлить срок калугривому!
15:13:06 22-03-2024
А в другой стране это вообще бы квалифицировали как сексуальное домогательство и были бы правы.
15:19:16 22-03-2024
Панин № 2, Ивлеева №2, Ревва № 2.
Да ему и 15 суток мало, нечесть
15:23:40 22-03-2024
а это он специально попросил что бы амик про него побольше писал!
16:40:32 22-03-2024
Гость (15:23:40 22-03-2024) а это он специально попросил что бы амик про него побольше п... так это все спланированная акция. они так же двигали свой сериал, типа его хотят запретить, и все такое... Без таких пиар-пинков такое творчество само не поедет
18:53:06 22-03-2024
Хороший актёр. Посадить года на два - в сиквеле сыграет со знанием материала.