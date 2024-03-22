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Суд пересмотрит вопрос о продлении ареста Никиты Кологривого

Звезде "Слова пацана" грозит до 15 суток ареста

22 марта 2024, 14:45, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)
Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый 22 марта снова оказался в суде по делу о мелком хулиганстве, пишет Mash Siberia.

Накануне 29-летний артист получил семь суток ареста за дебош в одном из баров Новосибирска: Никита укусил официантку и нападал на охранников.

Очередное заседание связано с пересмотром решения: прокурор не согласился с арестом на семь суток и настаивает на 15.

скандалы Кино

Комментарии 8

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Гость

14:53:01 22-03-2024

Да расстреляйте вы уже давно этого полупокера за фейки

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Гость

14:55:57 22-03-2024

Говорят что это чмо на Шукшинский приедет. Кого покусает здесь?

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Гость

15:08:56 22-03-2024

Продлить срок калугривому!

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Гость

15:13:06 22-03-2024

А в другой стране это вообще бы квалифицировали как сексуальное домогательство и были бы правы.

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гость

15:19:16 22-03-2024

Панин № 2, Ивлеева №2, Ревва № 2.
Да ему и 15 суток мало, нечесть

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Гость

15:23:40 22-03-2024

а это он специально попросил что бы амик про него побольше писал!

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Гость

16:40:32 22-03-2024

Гость (15:23:40 22-03-2024) а это он специально попросил что бы амик про него побольше п... так это все спланированная акция. они так же двигали свой сериал, типа его хотят запретить, и все такое... Без таких пиар-пинков такое творчество само не поедет

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Гость

18:53:06 22-03-2024

Хороший актёр. Посадить года на два - в сиквеле сыграет со знанием материала.

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