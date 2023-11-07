НОВОСТИОбщество

Колокольцев предложил выдворять из России иностранцев, представляющих опасность

Глава МВД также считает, что необходимо ужесточить контроль при принятии гражданства

07 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль при принятии иностранцами российского гражданства. Его слова передает "КП".

По словам Колокольцева, контроль нужно ужесточить не только при принятии иностранцами гражданства, но и при выдаче разрешения на временное проживание и ВНЖ.

Глава МВД добавил, что иностранцев, которые представляют опасность для общества, нужно выдворять из страны с аннулированием их статуса. 

Мигранты

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

02:57:14 08-11-2023

Колокольцев прям Минин и Пожарский ,в одном лице... Давай Володя, соверши подвиг . Очисти Русь от нечисти .

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:37:42 08-11-2023

чего предлагать, берешь да выкидываешь всю черноту, и так своим тесно, еще эти понаехали и кричат что у себя дома, че хотят то и делают а на родине обезьянки сыкливые

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:49 08-11-2023

Не надо пускать их к нам

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:14 08-11-2023

Вообще надуманная проблема. Сколько их? 1,5% от численности всех россиян. Это старая уловка, чтобы не решать реальных вопросов - раздувать про 1,5% мигрантов или про 1% геев. Все чтобы перенаправить внимание.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:32 08-11-2023

Гость (10:10:14 08-11-2023) Вообще надуманная проблема. Сколько их? 1,5% от численности ... Вы были в мегаполисах видели кварталы мигрантов и что там твориться , тащат сюда свои семьи ,рожают ,получают медобслуживание, как в Питере нападают на людей.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:22 08-11-2023

Гость (10:18:32 08-11-2023) Вы были в мегаполисах видели кварталы мигрантов и что там тв... Почему то в советском союзе не было проблемы в том, что кто-то рожал и получал медобслуживание. А нападающих на людей просто арестовывали. Другая основа была: каждый трудящийся имеет те же интересы и проблемы что и у тебя: обеспечить семью, выучить детей, вылечиться, получить пенсию если не можешь продолжать работу, получить защиту от преступника. А теперь нам начали втирать, что мои интересы схожи с интересами депутата, чиновника и олигарха, если эти субъекты русского происхождения.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:43:23 08-11-2023

Гость (10:56:22 08-11-2023) Почему то в советском союзе не было проблемы в том, что кто-... Где ты видел русских олигархов? Посмотри их национальность...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:44:17 08-11-2023

Наконец-то. Ура! Умничка Колокольцев. Да услышат его в правительстве.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дана

11:20:46 09-11-2023

Все правильно,но нужно ещё не разрешать привозить семьи,просто хочешь работать,контракт на полгода,отработал уезжаю,если отрабо ал очень хорошо продлить ещё,но не более года.А так,что-то уже участников СВО стали калечит и убивать. Ребята нельзя этого допускать.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров