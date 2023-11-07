Колокольцев предложил выдворять из России иностранцев, представляющих опасность
Глава МВД также считает, что необходимо ужесточить контроль при принятии гражданства
07 ноября 2023, 22:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль при принятии иностранцами российского гражданства. Его слова передает "КП".
По словам Колокольцева, контроль нужно ужесточить не только при принятии иностранцами гражданства, но и при выдаче разрешения на временное проживание и ВНЖ.
Глава МВД добавил, что иностранцев, которые представляют опасность для общества, нужно выдворять из страны с аннулированием их статуса.
02:57:14 08-11-2023
Колокольцев прям Минин и Пожарский ,в одном лице... Давай Володя, соверши подвиг . Очисти Русь от нечисти .
06:37:42 08-11-2023
чего предлагать, берешь да выкидываешь всю черноту, и так своим тесно, еще эти понаехали и кричат что у себя дома, че хотят то и делают а на родине обезьянки сыкливые
09:32:49 08-11-2023
Не надо пускать их к нам
10:10:14 08-11-2023
Вообще надуманная проблема. Сколько их? 1,5% от численности всех россиян. Это старая уловка, чтобы не решать реальных вопросов - раздувать про 1,5% мигрантов или про 1% геев. Все чтобы перенаправить внимание.
10:18:32 08-11-2023
Гость (10:10:14 08-11-2023) Вообще надуманная проблема. Сколько их? 1,5% от численности ... Вы были в мегаполисах видели кварталы мигрантов и что там твориться , тащат сюда свои семьи ,рожают ,получают медобслуживание, как в Питере нападают на людей.
10:56:22 08-11-2023
Гость (10:18:32 08-11-2023) Вы были в мегаполисах видели кварталы мигрантов и что там тв... Почему то в советском союзе не было проблемы в том, что кто-то рожал и получал медобслуживание. А нападающих на людей просто арестовывали. Другая основа была: каждый трудящийся имеет те же интересы и проблемы что и у тебя: обеспечить семью, выучить детей, вылечиться, получить пенсию если не можешь продолжать работу, получить защиту от преступника. А теперь нам начали втирать, что мои интересы схожи с интересами депутата, чиновника и олигарха, если эти субъекты русского происхождения.
22:43:23 08-11-2023
Гость (10:56:22 08-11-2023) Почему то в советском союзе не было проблемы в том, что кто-... Где ты видел русских олигархов? Посмотри их национальность...
18:44:17 08-11-2023
Наконец-то. Ура! Умничка Колокольцев. Да услышат его в правительстве.
11:20:46 09-11-2023
Все правильно,но нужно ещё не разрешать привозить семьи,просто хочешь работать,контракт на полгода,отработал уезжаю,если отрабо ал очень хорошо продлить ещё,но не более года.А так,что-то уже участников СВО стали калечит и убивать. Ребята нельзя этого допускать.