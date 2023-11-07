Колокольцев предложил выдворять из России иностранцев, представляющих опасность

Глава МВД также считает, что необходимо ужесточить контроль при принятии гражданства

07 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль при принятии иностранцами российского гражданства. Его слова передает "КП".

По словам Колокольцева, контроль нужно ужесточить не только при принятии иностранцами гражданства, но и при выдаче разрешения на временное проживание и ВНЖ.

Глава МВД добавил, что иностранцев, которые представляют опасность для общества, нужно выдворять из страны с аннулированием их статуса.