Весна в ноябре. Как аномальное потепление на Алтае может сказаться на урожае-2024

Несмотря на ноябрь, у кустарников набухли почки

14 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Урожай плодовых деревьев и плодово-ягодных кустарников может снизиться в Алтайском крае из-за аномального ноябрьского потепления, спровоцировавшего процесс вегетации у растений. Такой сценарий неизбежно грозит региону, если потепление будет длительным, а похолодание – слишком резким. Пострадает и такая садовая ягода, как земляника, а также декоративные растения.

Правда ли, что в Алтайском крае не будет урожая фруктов в 2024 году?

Пока такие выводы делать преждевременно, отмечают эксперты, однако подобные опасения есть. На фоне положительных температур некоторые кустарники и деревья на Алтае "подумали", что наступила весна. Так, у сирени и смородины почки стали зелеными, у жимолости они уже распустились.

Однако заведующая кафедрой ботаники АлтГУ, профессор Марина Силантьева отмечает, что на данный момент такие явления характерны для неадаптированных к суровым климатическим условиям Сибири кустарников и деревьев, к которым относится, в том числе, сирень.

"Для неместных растений ноябрьское потепление могло запустить процесс вегетации. Но для наших, аборигенных видов погодные провокации в виде оттепели пока не страшны. Листопад прошел, сокодвижение остановилось и почки перешли в состояние глубокого покоя – в них образовался защитный слой. Надеюсь, никакой катастрофы не будет", – объясняет Марина Силантьева.

Однако если такая теплая погода "загостится" на Алтае, под ударом могут оказаться и наши "аборигены". Помимо температуры воздуха, большое значение имеет температура почвы: если она останется холодной, сокодвижения в растениях не произойдет, говорит профессор.

Ведущий научный сотрудник лаборатории селекции плодовых и ягодных культур НИИСС имени М.А. Лисавенко Анна Колесникова отмечает, что распустившиеся почки в любом случае у растений погибнут, а для остальных – большую роль сыграет характер погоды. Если после оттепели понижение температуры будет плавным, поводов для беспокойства нет. Если же после +10 ударят морозы, например, до -15 градусов и ниже, на Алтае серьезно пострадают многие растения, говорит эксперт.

А что говорят синоптики?

По прогнозам синоптиков, всю рабочую неделю у нас будет тепло, а 18 ноября столбики термометров покажут до +15°С. За аномальным потеплением, по предварительным данным, придет резкое похолодание: температуры опустятся до отрицательных, пойдет дождь, переходящий в мокрый снег, и снег, а также могут подняться метели.

Отрицательные температуры при отсутствии снега после оттепели могут погубить и травянистые растения, такие как земляника, добавляет Анна Колесникова.

"Почти весь снег уже растаял и земляника тоже в зоне риска. Спасти ее можно укрыв накануне заморозков нетканым материалом, например, спанбондом. Но делать заранее этого не рекомендуется, так как на фоне +8...+10 градусов, которые обещают, под укрытием температура станет еще выше, а это лишь ускорит процесс вегетации", – отмечает Анна Колесникова.

Какие еще растения могут пострадать?

Под ударом окажутся все теплолюбивые древесные растения, добавляет руководитель отдела НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Галина Синогейкина. Эксперт отметила, что перед зимовкой они должны были пройти две фазы закаливания, когда температура постепенно понижается.

Но в этом году все пошло не так: за отрицательными температурами вернулась оттепель, и в результате у растений началось сокодвижение, что в дальнейшем приводит к набуханию почек. А это отрицательно сказывается на зимостойкости, отмечает собеседница агентства.

"В случае резкого похолодания повредятся как однолетние, так и многолетние побеги у требовательных к теплу растений. В зоне риска сорта барбариса, гортензии, сирени, форзиция и другие. Можно попробовать укрыть перед заморозками те же гортензии спанбондом или лапником, чтобы снизить воздействие отрицательных температур", – отмечает Галина Синогейкина.

Среднесуточные температуры в Алтайском крае сейчас превышают норму на 10-11 градусов, рассказала в беседе с amic.ru начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Алтайского гидрометцентра Светлана Тарасова. На фоне этих аномалий, образовались свежие сережки на березах. А на тополях набухли почки, это значит, что и они могут замерзнуть. Однако если это произойдет, то лето-2024 станет идеальным для аллергиков, так как тополиного пуха, скорее всего, будет значительно меньше, заключила собеседница агентства.