Кому достанется депутатский мандат обвиняемого в мошенничестве Данилина?

Соответствующее решение будет принято в ближайшее время

28 апреля 2025, 18:40, ИА Амител

Депутат АКЗС Николай Данилин / Фото: amic.ru

Не позднее 8 мая выяснится, кто заменит в Алтайском краевом Законодательном собрании обвиненного в мошенничестве депутата Николая Данилина, которого лишили мандата на сессии 24 апреля. Журналисты ИА "Атмосфера" выяснили, кто с наибольшей вероятностью займет это место.

По закону заместить мандат депутата, избранного по партийному списку, должны не более чем за 14 дней со дня прекращения полномочий. Данилина избрали в 2021 году по территориальной группе № 10 ЕР (Павловский и Ребрихинский районы).

Согласно 136-й статье Кодекса Алтайского края о выборах и референдумах, в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по партийному списку, его мандат передается следующему за ним в территориальной группе. Если кандидат отказывается от мандата, он передается следующему. Если же отказались сразу все кандидаты, руководящий орган партии вправе передать мандат кандидату из другой территориальной группы.

В партийную группу вместе с Данилиным в 2021 году входили главврач Павловской ЦРБ Олег Агеев, сотрудник управления Пенсионного фонда Олег Башкатов, зубной врач Вера Каторгина и предприниматель Анатолий Вытоптов, который параллельно с этим баллотировался в Заксобрание по одномандатному округу и был избран.

"Из этого списка на получение депутатских полномочий может рассчитывать только главврач Олег Агеев", – пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с положением дел в краевой организации "Единой России".

При этом источники предполагают и такой вариант, при котором все напишут заявления об отказе, и депутатом станет кандидат от территории, где позиции партии слабы. Пока дата заседания президиума регионального совета "Единой России", на котором будет решаться вопрос о новом кандидате, не обозначена.