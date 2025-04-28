Кому достанется депутатский мандат обвиняемого в мошенничестве Данилина?
Соответствующее решение будет принято в ближайшее время
28 апреля 2025, 18:40, ИА Амител
Не позднее 8 мая выяснится, кто заменит в Алтайском краевом Законодательном собрании обвиненного в мошенничестве депутата Николая Данилина, которого лишили мандата на сессии 24 апреля. Журналисты ИА "Атмосфера" выяснили, кто с наибольшей вероятностью займет это место.
По закону заместить мандат депутата, избранного по партийному списку, должны не более чем за 14 дней со дня прекращения полномочий. Данилина избрали в 2021 году по территориальной группе № 10 ЕР (Павловский и Ребрихинский районы).
Согласно 136-й статье Кодекса Алтайского края о выборах и референдумах, в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по партийному списку, его мандат передается следующему за ним в территориальной группе. Если кандидат отказывается от мандата, он передается следующему. Если же отказались сразу все кандидаты, руководящий орган партии вправе передать мандат кандидату из другой территориальной группы.
В партийную группу вместе с Данилиным в 2021 году входили главврач Павловской ЦРБ Олег Агеев, сотрудник управления Пенсионного фонда Олег Башкатов, зубной врач Вера Каторгина и предприниматель Анатолий Вытоптов, который параллельно с этим баллотировался в Заксобрание по одномандатному округу и был избран.
"Из этого списка на получение депутатских полномочий может рассчитывать только главврач Олег Агеев", – пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с положением дел в краевой организации "Единой России".
При этом источники предполагают и такой вариант, при котором все напишут заявления об отказе, и депутатом станет кандидат от территории, где позиции партии слабы. Пока дата заседания президиума регионального совета "Единой России", на котором будет решаться вопрос о новом кандидате, не обозначена.
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Кому-кому, очередному...
20:45:43 28-04-2025
Экий "бином Ньютона": депутатский мандат застуканного мошенника достанется другому, ещё не взятому с поличным хапуге!
10:10:56 29-04-2025
Гость (20:45:43 28-04-2025) Экий "бином Ньютона": депутатский мандат застуканного мошенн... слово-то какое - мандат
18:21:10 29-04-2025
Очередному блатному мошеннику.