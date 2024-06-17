Свиней, коров и кур хотят защитить от жестокого обращения в России
Сейчас в стране нет норм, которые бы распространялись на сельхозживность, говорят инициаторы
17 июня 2024, 09:31, ИА Амител
В России общественники и депутаты предлагают защитить сельскохозяйственных животных от жестокого обращения, пишет "Парламентская газета".
Депутат Хабаровского Заксобрания Наталья Коваленко планирует внести поправки, чтобы создать правовые основания для более гуманного отношения к коровам, курам, свиньям, норкам и другим видам сельхозживности.
По ее словам, с 2018 года в РФ действует закон об ответственном обращении с животными, но на сельскохозяйственных особей он не распространяется.
"Обращение с животными в сельском хозяйстве регулируется ветеринарными правилами, но они направлены только на обеспечение ветеринарной безопасности в интересах человека. В России в принципе отсутствуют нормативно-правовые акты, хоть как-то защищающие сельхозживотных", – отметила Коваленко.
Тем не менее правила можно откорректировать и установить более высокие требования к их содержанию. В июне законопроект планируют обсудить в Законодательной думе Хабаровского края, а затем – и на федеральном уровне.
09:33:21 17-06-2024
Права животных? Забивать запретят?
09:48:11 17-06-2024
Гость (09:33:21 17-06-2024) Права животных? Забивать запретят?... "
Да!!! Я давно против того,чтобы собаки с кошками обращением не отличались от других животных и птиц!!!
09:36:00 17-06-2024
Психиатры ау?)) Ваш выход)
12:10:49 17-06-2024
гость (09:36:00 17-06-2024) Психиатры ау?)) Ваш выход)... Увы, психиатры тут бессильны🤷
09:44:26 17-06-2024
Больше и проблем нет??????????????? Юмористы! Уровень пенсий, зарплаты бюджетникам доведите до достойного уровня!!!!!!
10:30:44 17-06-2024
Гость (09:44:26 17-06-2024) Больше и проблем нет??????????????? Юмористы! Уровень пенсий... Это уже смешно, от слова совсем! Маразм крепчает!!
09:46:30 17-06-2024
заняться больше нечем? идиотизм какой то.....
09:46:40 17-06-2024
Недавно такие поправки внесли, что к людям отношение скотское стало, а тут за свиней, коров и кур заступница нашлась
09:56:51 17-06-2024
Гость (09:46:40 17-06-2024) Недавно такие поправки внесли, что к людям отношение скотско... Чтобы уровнять с людьми))) Чем свинья хуже собаки? Где-то даже лучше, если разобраться.
22:10:42 17-06-2024
Гость (09:46:40 17-06-2024) Недавно такие поправки внесли, что к людям отношение скотско... А потом вы удивляетесь, почему среди подростков процветает живодёрство и крепчает насилие по отношению к сверстникам.
10:16:57 17-06-2024
Ууууу, как колхозаны разбушевались! Обьясните лучше, вот как вы можете кормить, ухаживать за животным долгое время, а потом его убить! и сожрать!
10:22:38 17-06-2024
Гость (10:16:57 17-06-2024) Ууууу, как колхозаны разбушевались! Обьясните лучше, вот как... ---
Мы колхозаны, не убиваем, ждём когда от старости помрут или болезней, потом на базаре вам продаём)) Это стёб
12:51:28 17-06-2024
ВВП (10:22:38 17-06-2024) ---Мы колхозаны, не убиваем, ждём когда от старости помр... Отличный стёб.Достойный ответ! Безмозглым!
10:25:00 17-06-2024
Гость (10:16:57 17-06-2024) Ууууу, как колхозаны разбушевались! Обьясните лучше, вот как... А вы продолжайте кушать салат , и прочую зелень раз вам жалко животных. Ну а объяснять вам ничего не нужно,, вы не поймете.
10:35:12 17-06-2024
потом на базаре вам продаём))----- вот да, те, кто на базар за этим ходит, тоже удивительные люди)))
10:58:36 17-06-2024
Гость (10:35:12 17-06-2024) потом на базаре вам продаём))----- вот да, те, кто на базар ... Ну ты-то свою ферму держишь,не всем такого удалось достичь.
10:51:43 17-06-2024
их на состояний расстройства психики кто нибудь проверяет?
12:15:21 17-06-2024
гость (10:51:43 17-06-2024) их на состояний расстройства психики кто нибудь проверяет?... Кого, депутатов или животных?
14:25:23 17-06-2024
Юс (12:15:21 17-06-2024) Кого, депутатов или животных?... а что этот маразм разве животные придумывают
11:02:24 17-06-2024
Да не переживайте за ее здоровье, она закладывает почву под новые законы, которые уничтожат домашнее хозяйство, и помогут монополистам.
11:14:24 17-06-2024
А когда будут решать вопрос о гуманном отношении к крысам и мышам? А кто будет защищать права голубей?
11:39:03 17-06-2024
Гость (11:14:24 17-06-2024) А когда будут решать вопрос о гуманном отношении к крысам и ... Мух, комаров и клещей ) !!!
11:51:37 17-06-2024
Гость (11:14:24 17-06-2024) А когда будут решать вопрос о гуманном отношении к крысам и ... Бактерий и вирусов! А то ишь, иммунитет себе наукрепляли, несчастных им убиваете. Всех, кто простудой не болеет обязать выплачивать часть зарплаты в фонд защиты микробов.
11:46:05 17-06-2024
Этим законом убьют любое частное животноводство, для чего начало и положено. А тот кто считает что инициаторам нужно проверять голову, далеко ошибаются. Все идет к монополисту, который будет "достойно ухаживать за животными" , а не какой нибудь деревенский мужик, который даже матерится на скотинку в ее присутствии.
12:41:38 17-06-2024
Гость (11:46:05 17-06-2024) Этим законом убьют любое частное животноводство, для чего на... Частное животноводство уничтожат законом об утилизации навоза- будете возить за тридевять земель гумно на утилизацию.
20:13:52 17-06-2024
А про баранов почему не вспомнили? Их тут надысь резали в качестве жертвоприношения.
21:28:11 17-06-2024
Давно пора!
Кормить своих детей чужими детьми, да ещё и истязать их перед смертью - недостойно Человека Разумного.
Все рождаются людьми, но не все ими остаются.
Вместо того, чтобы жрать всё, что движется, да ещё и насильственно размножать - лучше растить на тысячах гектаров мега-тонны растительного продукта, ценного для питания человека, а главное - куда более полезного, чем трупы животных, переверчёные в сосиски.
07:47:41 18-06-2024
Мазай (21:28:11 17-06-2024) Давно пора!Кормить своих детей чужими детьми, да ещё и и... так кто против,кушайте что хотите,вот только не понятно почему вы навязываете свое мнение другим?