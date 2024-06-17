Свиней, коров и кур хотят защитить от жестокого обращения в России

Сейчас в стране нет норм, которые бы распространялись на сельхозживность, говорят инициаторы

17 июня 2024, 09:31, ИА Амител

Свиньи / Источник фото: unsplash.com

В России общественники и депутаты предлагают защитить сельскохозяйственных животных от жестокого обращения, пишет "Парламентская газета".

Депутат Хабаровского Заксобрания Наталья Коваленко планирует внести поправки, чтобы создать правовые основания для более гуманного отношения к коровам, курам, свиньям, норкам и другим видам сельхозживности.

По ее словам, с 2018 года в РФ действует закон об ответственном обращении с животными, но на сельскохозяйственных особей он не распространяется.

"Обращение с животными в сельском хозяйстве регулируется ветеринарными правилами, но они направлены только на обеспечение ветеринарной безопасности в интересах человека. В России в принципе отсутствуют нормативно-правовые акты, хоть как-то защищающие сельхозживотных", – отметила Коваленко.

Тем не менее правила можно откорректировать и установить более высокие требования к их содержанию. В июне законопроект планируют обсудить в Законодательной думе Хабаровского края, а затем – и на федеральном уровне.