В Госдуме рассказали, будет ли в России налог на домашних животных
Депутат сравнил питомцев с членами семьи
06 июня 2024, 08:50, ИА Амител
Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, рассказал о том, что некоторые люди считают: если в России регистрируют домашних животных, то в будущем на них введут налоги. Его слова передает "Лента.ру".
Он отметил, что в нашей стране никогда не будут введены налоги на домашних животных. В некоторых странах такие налоги уже существуют, но в России другая традиция и практика владения животными.
"У нас есть люди, которые содержат по пять или семь животных. Будут ли с них брать налоги? Конечно, нет. Наоборот, нужно сказать им спасибо", – сказал Бурматов.
В России животное считается членом семьи, а члены семьи налогами не облагаются. Поэтому в нашей стране не будут вводиться налоги на животных. Регистрация же позволит быстрее находить потерявшихся животных и их владельцев, а это поможет решить проблемы, которые сегодня не имеют решения, пояснил депутат.
09:08:38 06-06-2024
благими намерениями ......
09:52:18 06-06-2024
Налог нужен. Кто-то имеет в своём автопарке 5-8 машин, любит их, для него они как члены семьи. Пусть и он налоги за них не платит, что-ли? Так и с собаками: любишь собак - плати. Любишь 5-8 - плати пяти- восьмикратно. Мне тут от твоей своры вонь и какахи на газоне не нужны.
22:29:03 06-06-2024
Гость (09:52:18 06-06-2024) Налог нужен. Кто-то имеет в своём автопарке 5-8 машин, любит... Слишком много авто развилось в каждом городе, пора их уменьшать, дышать не чем в городах.
10:14:31 06-06-2024
Казна пустеет, а это огромный козырь, значит налог будет на Бобиков и Барсиков.
11:34:34 06-06-2024
И на рыбок. Паучков. Таранчиков)
16:59:08 07-06-2024
В каждой(!) инициативе по введению обязательной регистрации домашних животных (а это тема стабильно раз в 1-2 года поднимается) было уточнение что это в первую очередь для налога. Налог на собак, кошек и даже крыс с хомячками. Что, мол, у нас люди очень любят кошек, это же огого какой профит в бюджет будет. А щас внезапно "никаких налогов не будет". Ну да, ну да. В бухают вагон денег для введения системы просто чтоб потерявшихся собачек быстрее находить. Без планов на прибыль с этого.