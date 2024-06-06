В Госдуме рассказали, будет ли в России налог на домашних животных

Депутат сравнил питомцев с членами семьи

06 июня 2024, 08:50, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/718747

Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, рассказал о том, что некоторые люди считают: если в России регистрируют домашних животных, то в будущем на них введут налоги. Его слова передает "Лента.ру".

Он отметил, что в нашей стране никогда не будут введены налоги на домашних животных. В некоторых странах такие налоги уже существуют, но в России другая традиция и практика владения животными.

"У нас есть люди, которые содержат по пять или семь животных. Будут ли с них брать налоги? Конечно, нет. Наоборот, нужно сказать им спасибо", – сказал Бурматов.

В России животное считается членом семьи, а члены семьи налогами не облагаются. Поэтому в нашей стране не будут вводиться налоги на животных. Регистрация же позволит быстрее находить потерявшихся животных и их владельцев, а это поможет решить проблемы, которые сегодня не имеют решения, пояснил депутат.