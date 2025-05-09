"Кричали в голос: победа!" Интервью со 100-летней радисткой Великой Отечественной

Жительница Барнаула Мария Денежкина рассказывает, как их девчоночья радиорота работала в годы войны

09 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Максимовне Денежкиной – 101 год. "Пошла на вторую сотню", – говорит она и утверждает, что старости совсем не чувствует. Съемочная группа "Переговорки" на amic.ru подтверждает: не каждый молодой может похвастаться таким задором: Мария Максимовна бодрая, активная, веселая, острая на язык. Читает газеты, следит за новостями.

С 1942 года и до самой Победы Мария Максимовна служила радисткой. С особой нежностью вспоминает однополчан: "Очень дружные были". А после войны сразу девять пар из их телефонно-телеграфного батальона сыграли свадьбу. В один день. Среди них – и Мария с мужем. Помог все организовать командир: строгий и справедливый. В преддверии Дня Победы и в День радио смотрите интервью с потрясающей женщиной, прошедшей войну, прожившей век и уверенной: самая главная битва происходит внутри человека за то, чтобы быть человеком.

Мария Максимовна Денежкина

Кто в "Переговорке"



Мария Максимовна Денежкина, ветеран Великой Отечественной войны.

Родилась в с. Симбухово Пензенской области. В 15 лет ее семья переехала в Чимкент.

Мария поступила в медицинский техникум г. Чимкента Казахской ССР, но началась война. На фронт попала в ноябре 1942-го. Три года обеспечивала связь между штабом 1-й гвардейской армии и передовой. Прошла Украину, Польшу, Чехословакию, Победу встретила под Прагой. Домой Мария Максимовна вернулась в августе 1945-го.

Награждена медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией", имеет орден Отечественной войны II степени.



После войны трудилась статистом, экономистом в Чимкенте. В Барнаул приехала вслед за дочерью в 1975 году.

01:25 "Мне 100 лет. Но глубокую старость в себе не чувствую". Мария Максимовна рассказывает о том, каково это – прожить целый век.

01:59 "Была комсомолкой и пошла". Как началась война для юной Марии.

03:27 "В нашей роте было 12 радиостанций". О работе радистов на войне.

04:27 "Бомбы падали. Многих потеряли". О самом страшном и о том, что помогало преодолеть страх.

05:30 "Вон их сколько". О боевых наградах Марии Максимовны.

05:56 Мария Максимовна показывает фотографии однополчан.

06:49 "После войны у нас сложилось девять пар, и мы поженились". О том, как Мария Максимовна познакомилась с будущим мужем.

08:00 "На парней мог и матюкнуться". О строгом и справедливом командире.

09:09 "Мы кричали! Вот так – в голос!" О том, как отмечали Победу.

09:40 "Очень дружные. Одна за другую стояли". О девчонках из радиороты.

10:10 "Патриоты сами себя воспитывают". О том, как сегодня прививать молодым патриотизм.

10:59 Что помогло выжить на войне?

11:53 Напутствие внукам: "Жить правильно – очень трудно".

12:54 "Силенка есть". Мария Максимовна о своей жизни и везении.

13:25 Поздравляем с 9 Мая.

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