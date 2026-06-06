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Криминалист назвал страну, где искать пропавших Усольцевых

По мнению эксперта, супруги живут в предгорье Анд или в США

06 июня 2026, 22:14, ИА Амител

Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot
Пропавшая семья Усольцевых / Фото: Shot

В Красноярском крае стартовал новый этап поисков семьи Усольцевых, которая исчезла в сентябре 2025 года в районе Кутурчинского Белогорья. В операции участвуют спасатели, волонтеры и поисковики. Однако, по мнению криминалиста Михаила Игнатова, все эти усилия могут быть напрасны — их ищут не там, сообщает aif.ru.

Он заявил, что Усольцевы, скорее всего, живы и находятся за пределами России. Он убежден, что супруги инсценировали исчезновение и тщательно готовились к этому шагу.

«Я склоняюсь к тому, что никто их не убивал, что они скрылись сами. Они готовили этот побег очень тщательно», — сказал эксперт.

Криминалист обратил внимание, что семья не находилась в розыске и могла улететь легально. Но тогда остались бы следы — билеты, данные в системах бронирования, цепочка перемещений. Этого не произошло.

«Они не были в розыске, они могли легально взять билеты, куда-нибудь улететь и больше не прилетать. Но тогда бы они оставили свой след: их данные бы засветились по маршруту. А сейчас они просто канули в никуда. Где они находятся и что с ними произошло, никто не понимает — даже, может быть, те, от кого они скрылись», — пояснил Игнатов.

По мнению эксперта, искать Усольцевых нужно за границей. Слишком большой резонанс не позволил бы им затеряться в российской глубинке — их лица знает вся страна.

«При таком резонансе, который вызвало их исчезновение, где-то в какой-то деревушке затеряться крайне тяжело, потому что их лица знает вся страна. В любой деревне, небольшом городке их бы опознали, сообщили бы в полицию. Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США», — заявил криминалист.

Напомним, Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку в сторону горы Буратинка. У начала маршрута была найдена их машина с документами, деньгами и частью личных вещей.

       

Комментарии 10

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Юс

22:17:24 06-06-2026

А зачем их искать? Они кому-то что-то должны

  2 Нравится
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Гость

23:13:07 06-06-2026

Жаль что у нас нет системы по которой можно было бы со 100% уверенностью сказать улетели они или нет. Но не просто так у нас есть министерство цифрового развития, скоро и эти пробелы будут устранены

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Гость

08:26:33 07-06-2026

Гость (23:13:07 06-06-2026) Жаль что у нас нет системы по которой можно было бы со 100% ...
Они МАКСа не успели установить, а то бы их уже нашли...

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Гость

10:33:57 07-06-2026

Гость (23:13:07 06-06-2026) Жаль что у нас нет системы по которой можно было бы со 100% ...
Вообще-то это и есть работа таможенной службы и пограничного контроля. А создавать новую организацию, чтобы прикрывать косяки старых - преступное разбазаривание бюджетных средств

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Гость

07:48:06 07-06-2026

По мнению эксперта, супруги живут в предгорье Анд или в США..................или в Китае, или в Таиланде,или,или , или...............
А нафига тогда крупную сумму денег в машине оставлять?

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Гость

08:31:18 07-06-2026

Наберите - усольцевы инициатива атомных городов эпштейн фото саров.
И расследование закончено!...

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Гость

09:21:15 08-06-2026

Гость (08:31:18 07-06-2026) Наберите - усольцевы инициатива атомных городов эпштейн фото... Наберите "усольцевы третий peйх рептилоиды Марс вторжение Нибиру" и всё станет понятно.

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Гость

10:54:56 07-06-2026

Эксперт что то обосновал. А почему они или в Андах, а может быть в США, а может ещё где-то, но это не точно - не обосновал.

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гость

15:29:05 07-06-2026

Гость (10:54:56 07-06-2026) Эксперт что то обосновал. А почему они или в Андах, а может ... В Андах потому что Кордильеры не выговаривает)))

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Гость

09:21:54 08-06-2026

гость (15:29:05 07-06-2026) В Андах потому что Кордильеры не выговаривает)))... Гибралтар... Лабрадор...

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