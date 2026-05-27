Сын пропавшей Ирины Усольцевой рассказал о предчувствии беды перед исчезновением семьи

Данил Баталов вновь пришел на программу "Пусть говорят" и поделился воспоминаниями о последней встрече с родными

27 мая 2026, 13:10, ИА Амител

Сын Ирины Усольцевой, Даниил Баталов / Фото: "Пусть говорят"/ "Первый канал"

Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой, пропавшей в сентябре 2025 года вместе с мужем, дочерью и собакой, вновь стал гостем программы "Пусть говорят". Он рассказал о последней встрече с семьей, а также прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что номер Сергея Усольцева якобы снова активен, сообщает krsk.aif.ru.

Последняя встреча

По словам Данила, в последний раз он видел родителей за пару недель до их исчезновения — в день, когда сделал предложение своей невесте. Это произошло в банном комплексе на реке Мана.

«… И в этот момент я почувствовал внутренне, что происходит что-то важное. Конечно, там был ответственный момент. Но что-то ощущалось еще. Потом мне долго, еще даже до пропажи, снились эти падающие листья, и накрывала невероятная тоска», — вспоминает парень.

Номер отчима снова в сети

В студии также обратили внимание, что номер Сергея Усольцева вновь стал доступен. Данил пояснил, что это не номер его отчима — тот давно сменил его, а старый номер передали другому абоненту.

«Я как-то сам пару лет назад позвонил на него. Рассказываю что-то про себя, и вдруг на том конце мне отвечает незнакомый мужчина. Оказалось, что отец поменял номер, но мне еще не сообщил», — сказал Баталов.

Напомним, в конце мая спасатели в очередной раз выезжали на поиски семьи Усольцевых. С 23 по 26 мая в операции участвовали пять человек и четыре единицы техники.