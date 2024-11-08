Критик Климов сходил на выставку amic.ru и пожелал агентству ундециллион подписчиков

Выставка "Наше время – ваши истории" работала с 30 октября по 8 ноября

08 ноября 2024, 20:00, ИА Амител

Вадим Климов и начальник краевого департамента по информационной политике Елена Тетерятник / Фото: amic.ru

Арт-критик Вадим Климов посетил фотовыставку amic.ru "Наше время – ваши истории" и пожелал агентству ундециллион (единица с 36 нулями) подписчиков. Об этом он написал в своей колонке на сайте издания "Атмосфера".

Выставка "Наше время – ваши истории" работала с 30 октября по 8 ноября в галерее "Универсум" в АлтГУ. Там представили лучшие фотографии, которые сделали фотокорреспонденты "Амитела" за 25 лет существования агентства.

Климов отметил, что не надеялся увидеть "какую-то необычную экспозицию", так как фотографии на сайте репортажные. Но все же на выставке "и художественному фото нашлось место".

"Я шел на выставку "Амика" не столько за фотографиями, сколько за тем, чтобы встретиться с коллегами и вспомнить свою молодость, вспомнить четвертьвековой отрезок нашей жизни. Знал, что там соберутся журналисты барнаульских СМИ, представители пресс-служб, люди, со многими из которых я когда-то работал вместе или сотрудничал. Мы вспомнили с коллегами, как появился "Амик" – ведь все это было на наших глазах – и поговорили о будущем", – написал критик.

Открытие фотовыставки "Наше время – ваши истории" / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова

По словам Климова, фотовыставка отражает недавнюю историю региона, на которой можно посмотреть снимки губернаторов, мэров, президента и значимых событий, "которые когда-то казались важными, а есть и те, важность которых и сейчас трудно переоценить".