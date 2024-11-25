Крупный пожар на складе в Барнауле продолжают тушить

В помещении хранились шины и емкости из-под горючих жидкостей

25 ноября 2024, 11:26, ИА Амител

Тушение пожара на складе / Кадр из видео / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар на складе в Барнауле, который произошел днем 24 ноября, пока не ликвидирован. Как сообщает "Банкфакс", спасатели продолжают бороться с огнем.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 14:49. Инцидент произошел в помещении, где хранились шины и емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей. К ликвидации возгорания привлекли 106 специалистов, 31 единицу техники и пожарный поезд. Возгорание удалось локализовать вечером, его площадь оценивалась в 6 тыс. квадратных метров.

Прокуратура заинтересовалась ситуацией. Сотрудники ведомства проводят проверку по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа.

Ранее amic.ru рассказал, какие крупнейшие пожары случались в Барнауле в последние годы. Включая и недавнее возгорание, в результате которого сгорела мебельная фабрика.