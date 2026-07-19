Крупный пожар произошел на сельхозпредприятии в Новичихинском районе

В результате происшествия повреждены два складских помещения

19 июля 2026, 11:02, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Крупный пожар произошел днем 17 июля на территории сельхозпредприятия в селе Новичиха Алтайского края. Огонь охватил складские помещения, сено в тюках и сухую траву, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, общая площадь возгорания составила около четырех тысяч квадратных метров.

На ликвидации пожара работали 19 сотрудников МЧС и восемь автоцистерн.

Тушение осложнялось сильным ветром, из-за которого огонь быстро распространялся по территории и создавал угрозу перехода на другие строения. Однако пожарным удалось локализовать возгорание и не допустить еще более масштабного распространения пламени.

В результате происшествия повреждены два складских помещения. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара предстоит установить специалистам.