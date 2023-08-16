Командующий ВСУ признал ухудшение ситуации у Купянска

Сырский опасается, что у российских войск выйдет сначала блокировать, а после и "захватить" Купянск

16 августа 2023, 23:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский признался, что ситуация для украинских войск на Купянском направлении ухудшилась. Об этом сообщает РИА Новости.

Там отметили, что большую часть дня он работал в "частях, ведущих оборону на подступах к городу". Сырский опасается, что у российских войск выйдет сначала блокировать, а после и "захватить" Купянск.

Напомним, что на прошлой неделе заместитель министра обороны Украины Анна Моляр заявляла, что на Купянском направлении ситуация стала тяжелой. Украинские власти проводят эвакуацию населения Купянского района. Минобороны РФ также регулярно сообщает об спешных действиях.