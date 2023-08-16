Командующий ВСУ признал ухудшение ситуации у Купянска
Сырский опасается, что у российских войск выйдет сначала блокировать, а после и "захватить" Купянск
16 августа 2023, 23:26, ИА Амител
Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский признался, что ситуация для украинских войск на Купянском направлении ухудшилась. Об этом сообщает РИА Новости.
Там отметили, что большую часть дня он работал в "частях, ведущих оборону на подступах к городу". Сырский опасается, что у российских войск выйдет сначала блокировать, а после и "захватить" Купянск.
Напомним, что на прошлой неделе заместитель министра обороны Украины Анна Моляр заявляла, что на Купянском направлении ситуация стала тяжелой. Украинские власти проводят эвакуацию населения Купянского района. Минобороны РФ также регулярно сообщает об спешных действиях.
09:14:21 17-08-2023
как с урожайным?
10:14:54 17-08-2023
гость (09:14:21 17-08-2023) как с урожайным?... Послушай, недочеловек, Урожайное - это село с двумя улицами, там в мирное время и 1000 человек не жило. Сейчас от этого села не осталось НИЧЕГО, всё разбомблено артиллерией. Это бои на Времевском выступе, бои там с переменным успехом на ПЕРВОЙ линии нашей обороны идут уже полтора месяца. И хохлы там положили ОЧЕНЬ много своих чубатых и западной техники. А вот конкретно ты - мерзавец и подлец. Таких как ты я ненавижу.
10:36:53 17-08-2023
Гость (10:14:54 17-08-2023) Послушай, недочеловек, Урожайное - это село с двумя улицами,... Немного поправлю - до первой линии чубатое воинство еще не дошло, пока бои идут в полосе обеспечения, при этом они там (контрнахрюк на "юге") уже положили несколько десятков тысяч голов.