Кто такой Юрий Денисов, которого обвиняют в причастности к убийству Татарского?
Правоохранительные органы назвали предполагаемого соучастника Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военкора Владлена Татарского
14 апреля 2023, 12:21, Анастасия Бичакова
ФСБ и Следственный комитет установили соучастника убийства блогера, военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), погибшего при взрыве в Санкт-Петербурге. Подозреваемым стал гражданин Украины Юрий Денисов.
Что известно о Юрии Денисове и обвинениях в его сторону – читайте на amic.ru.
Кто такой Юрий Денисов?
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, Юрий Денисов – член украинской диверсионно-террористической группы.
Он жил в Донецкой Народной Республике (ДНР), осенью 2022 года присоединённой к России. Соседи Денисова подозревают его в крупной краже.
"В 2014 году [Юрий Денисов] со своим дядей переехал в Мариуполь, перед отъездом собрал у всех банковские карточки, обещал помочь их обналичить на территории Украины. Но в итоге никаких денег обратно не привёз и не вернул карточки. Получается, что обокрал половину посёлка", – рассказала экс-соседка обвиняемого в беседе с ИА Regnum.
В ведомстве утверждают, что после взрыва в Санкт-Петербурге Денисов вылетел из России транзитом через Армению и Турцию.
В чём подозревают Юрия Денисова?
По версии ФСБ, Юрий Денисов вместе со второй подозреваемой Дарьей Треповой готовил убийство военкора Владлена Татарского.
В ФСБ предполагают, что Денисов при помощи экспресс-доставки через посредника передал девушке взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст.
Напомним, блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля. В заведении он встречался с подписчиками.
По словам очевидцев и, как показали записи с камер видеонаблюдения, одна из девушек (Дарья Трепова) пронесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который была вмонтирована взрывчатка. Это подозреваемая подарила военкору.
Предположительно, она могла убрать с бюста магнит, защищавший его от случайного взрыва, пишет Telegram-канал Shot.
Всего, писал amic.ru 4 апреля, во время ЧП пострадали 40 человек.
Биографию Владлена Татарского можно прочитать по ссылке.
Какие обвинения предъявили Дарье Треповой?
Сначала Следственный комитет возбудил в отношении обвиняемой Дарьи Треповой дело об убийстве общеопасным способом по ч. 3 ст. 105 Уголовного кодекса. Позже убийство было переквалифицировано на статью о теракте.
По информации российских СМИ, подозреваемая скрывалась, в том числе на съёмной квартире в Санкт-Петербурге, а также пыталась сменить внешность. Потом её задержали в Северной столице и после допроса арестовали на два месяца.
После ЧП на Университетской набережной Дарья Трепова писала подруге Юлии, что её "подставили", а потом заявила, что её якобы завербовал журналист Роман Попков. Он свою причастность к убийству и теракту отрицает.
12:33:19 14-04-2023
А кто такой Владлен Татарский?