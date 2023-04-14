По версии ФСБ, Юрий Денисов вместе со второй подозреваемой Дарьей Треповой готовил убийство военкора Владлена Татарского.

В ФСБ предполагают, что Денисов при помощи экспресс-доставки через посредника передал девушке взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст.

Напомним, блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга 2 апреля. В заведении он встречался с подписчиками.

По словам очевидцев и, как показали записи с камер видеонаблюдения, одна из девушек (Дарья Трепова) пронесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который была вмонтирована взрывчатка. Это подозреваемая подарила военкору.

Предположительно, она могла убрать с бюста магнит, защищавший его от случайного взрыва, пишет Telegram-канал Shot.

Всего, писал amic.ru 4 апреля, во время ЧП пострадали 40 человек.

Биографию Владлена Татарского можно прочитать по ссылке.