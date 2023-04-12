Защита обвиняемой в теракте Треповой направила жалобу на ее арест

Согласно текущему решению суда, девушка будет находиться в СИЗО по меньшей мере до 2 июня

12 апреля 2023, 19:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Защита Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, решили обжаловать ее арест. Об этом сообщает "Лента.ру", со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Согласно текущему решению суда, Трепова будет находиться в СИЗО по меньшей мере до 2 июня. Ей предъявили обвинение в совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств.

Нари взрыве, который произошел вечером 2 апреля, погиб военкор Владлен Татарский. Там взорвалась заминированная статуэтка, которую ему вручила Трепова.

Пострадали еще 40 человек. значально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову задержали и поместили в СИЗО на два месяца. По версии следствия, она действовала по указанию лиц, руководящих с Украины.