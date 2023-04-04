Число пострадавших при теракте в Санкт-Петербурге выросло до 40

Пять человек находятся в тяжёлом состоянии

04 апреля 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: ТАСС

Медицинская помощь после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге потребовалась 40 гражданам, в том числе трём несовершеннолетним. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Минздрава России.

Отмечается, что на стационарном лечении остаются 25 человек. Состояние пяти из них оценивается как тяжёлое.

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в одном из кафе Санкт-Петербурга произошёл теракт. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Правоохранители задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга Дарью Трепову. Она находилась на съёмной квартире в Выборгском районе города.