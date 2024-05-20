В правительстве Алтайского края прошли вынужденные кадровые перестановки

20 мая 2024, 13:20, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Место заместителя председателя правительства Алтайского края освободилось после того, как 17 мая действующего вице-губернатора Ивана Кибардина арестовали в Москве. Чиновника подозревают в покушении на мошенничество и ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Утром 20 мая стало известно, что Кибардина уволили с работы. Кто займет его пост в региональном правительстве, рассказывает amic.ru.

Кого назначат вице-губернатором Алтайского края вместо Ивана Кибардина?

На данный момент кресло вице-губернатора Алтайского края свободно. Назначен только исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства. Им стал Дмитрий Малыхин, сообщает Telegram-канал "Красное солнце Алтая". Ранее он возглавлял региональную инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

Однако на Малыхина временно возложили не все обязанности вице-губернатора. Он будет заниматься охраной объектов культурного наследия, имущественных отношений, а также курировать градостроительную инспекцию, инспекции строительного и жилищного надзора и финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

Вопросы, которые касаются туризма и курортной деятельности, будет решать заместитель председателя правительства – министр экономического развития Евгений Дешевых. Именно он до декабря 2023 года руководил управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

За что арестовали Ивана Кибардина?

Вице-губернатор Иван Кибардин занимал этот пост в правительстве Алтайского края с 2018 года. Утром 17 мая чиновника задержали, когда он получил 18 млн рублей от неизвестного, сообщал "Банкфакс". По данным ТАСС, в правительстве Алтайского края прошли обыски.

Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщала, что его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Сейчас Кибардин под арестом. В следственном изоляторе по решению суда он проведет почти два месяца – до 15 июля 2024 года.