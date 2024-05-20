Кто заменил алтайского вице-губернатора Кибардина, арестованного за мошенничество
В правительстве Алтайского края прошли вынужденные кадровые перестановки
20 мая 2024, 13:20, ИА Амител
Место заместителя председателя правительства Алтайского края освободилось после того, как 17 мая действующего вице-губернатора Ивана Кибардина арестовали в Москве. Чиновника подозревают в покушении на мошенничество и ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Утром 20 мая стало известно, что Кибардина уволили с работы. Кто займет его пост в региональном правительстве, рассказывает amic.ru.
Кого назначат вице-губернатором Алтайского края вместо Ивана Кибардина?
На данный момент кресло вице-губернатора Алтайского края свободно. Назначен только исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства. Им стал Дмитрий Малыхин, сообщает Telegram-канал "Красное солнце Алтая". Ранее он возглавлял региональную инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.
Однако на Малыхина временно возложили не все обязанности вице-губернатора. Он будет заниматься охраной объектов культурного наследия, имущественных отношений, а также курировать градостроительную инспекцию, инспекции строительного и жилищного надзора и финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.
Вопросы, которые касаются туризма и курортной деятельности, будет решать заместитель председателя правительства – министр экономического развития Евгений Дешевых. Именно он до декабря 2023 года руководил управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.
За что арестовали Ивана Кибардина?
Вице-губернатор Иван Кибардин занимал этот пост в правительстве Алтайского края с 2018 года. Утром 17 мая чиновника задержали, когда он получил 18 млн рублей от неизвестного, сообщал "Банкфакс". По данным ТАСС, в правительстве Алтайского края прошли обыски.
Пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщала, что его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
Сейчас Кибардин под арестом. В следственном изоляторе по решению суда он проведет почти два месяца – до 15 июля 2024 года.
13:54:16 20-05-2024
Скоро будет поинтереснее, сейчас Кибардин начнет "сотрудничать" со следствием, и команда может посыпаться
18:13:20 20-05-2024
Не начнёт