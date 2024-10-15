Куда пропало дело перевозчика, который дал взятку вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?
Олег Бесчастный добивался рассмотрения дела в Индустриальном районном суде
15 октября 2024, 07:05, Антон Дегтярев
Предприниматель-перевозчик Олег Бесчастный, которого обвиняют в даче взятки 2 млн рублей вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, добился рассмотрения своего дела в Индустриальном, а не в Центральном районном суде, куда его направляли ранее. Вскоре над Бесчастным запустится полноценный процесс. Об этом amic.ru рассказали в Алтайском краевом суде.
Где дело Бесчастного?
Еще 29 июля 2024 года Индустриальный районный суд постановил передать дело Олега Бесчастного в Центральный районный суд по подсудности – именно там сейчас идет процесс в отношении Антона Шеломенцева, здесь же недавно вынесли приговор посреднику в даче взятки Сергею Щукину.
Однако Бесчастный с решением о передаче дела в Центральный районный суд не согласился. 12 августа 2024 года он подал апелляцию в Алтайский краевой суд, и 11 сентября дело ушло туда, рассказали amic.ru в Индустриальном районном суде. 11 октября в краевом суде состоялось рассмотрение апелляции Бесчастного.
"Постановление о передачи дела в Центральный районный суд по подсудности было отменено. Уголовное дело передано на новое рассмотрение на стадию судебного разбирательства в Индустриальный районный суд иному судье. То есть дело в отношении Бесчастного будет рассматриваться по существу в Индустриальном районном суде. Туда оно вернется в течение 15 рабочих дней", – отметили в Алтайском краевом суде.
В Индустриальном районном суде пояснили, что пока еще после рассмотрения апелляционной инстанции к ним дело не вернулось.
Отметим, что сейчас Бесчастный не находится в СИЗО. В отношении него выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, арестовано имущество Бесчастного на сумму более 52 млн, в том числе три легковых авто и 16 автобусов.
Что сделал Бесчастный?
По версии следствия, в 2020 году Олег Бесчастный дал тогда еще председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву взятку 2 млн рублей за покровительство и за "получение" городских маршрутов № 41, 78 и других. Деньги он передал через посредника, экс-заместителя Шеломенцева Сергея Щукина. По этому эпизоду в отношении Шеломенцева возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Кроме того, полученные деньги Шеломенцев отмыл, купив за 1,2 млн автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч рублей себе за посредничество взял Сергей Щукин.
Что с другими фигурантами дела?
Сергея Щукина по делу уже осудили в Центральном районном суде. За посредничество в даче взятки он получил пять лет лишения свободы условно со штрафом 2 млн рублей и запретом занимать госдолжности. Процесс по делу Шеломенцева сейчас продолжается, на нем опрашивают свидетелей и изучают доказательства.
Кроме того, сейчас по делу следствие проверяет второго взяткодателя Шеломенцева – руководителя томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. По версии следствия, он оказал Шеломенцеву услуги на 350 тысяч рублей (сделал проект складов) и дал взятку 250 тысяч рублей за покровительство при заключении госконтрактов. Однако пока что дела Илюшина нет в судах.
07:13:43 15-10-2024
Нам какая разница как жулик мутит с судьями и потаму меняет районы?
Есть специально обученные люди пусть они с судьями разбираются.
08:20:35 15-10-2024
Как изменилась после этого ситуация с перевозчиками. Правильно - никак. Закрыли еще несколько маршрутов, такие важные как 29,24,37. На грани закрытия 65,80,75,25,104. уже о 17,19 маршруте и вспоминать скоро не будем. Ведь продлили 53 до Ашана! Церковь стала важнее?
08:32:26 15-10-2024
Завалилась куда-то папочка.
08:52:39 15-10-2024
хитрый жук. его бы на знакомство с судьями проверить нужно. с особым пристрастием. а то жизненный опыт напоминает, как адвокаты и прокуроры заходят в зал со словом "привет" судье. вообще не стесняясь никого.
12:59:56 15-10-2024
Элен без ребят (08:52:39 15-10-2024) хитрый жук. его бы на знакомство с судьями проверить нужно. ... как сказал мне один судья. А кто сегодня без греха ))))))))
10:07:05 15-10-2024
Утрачено при пересылке. Нету дела, нет и дела...
10:45:22 15-10-2024
Этого взяточника в тюрьму.У него еще немало дел. Знаком с ним лично, на работу устраивал без договора.
11:42:21 15-10-2024
Гость (10:45:22 15-10-2024) Этого взяточника в тюрьму.У него еще немало дел. Знаком с ни... И тебя с ним рядом посадить , за то что в чёрную работал.
12:59:08 15-10-2024
Гость (11:42:21 15-10-2024) И тебя с ним рядом посадить , за то что в чёрную работал.... ухаха, клоуны
12:30:20 15-10-2024
Когда родственники в индустриальном суде, конечно убодно там судится...
12:48:34 15-10-2024
В Басманный суд бы его... Там умеют выносить приговоры таким жукам...