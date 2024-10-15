Куда пропало дело перевозчика, который дал взятку вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?

Олег Бесчастный добивался рассмотрения дела в Индустриальном районном суде

15 октября 2024, 07:05, Антон Дегтярев

Олег Бесчастный на суде / Фото: amic.ru

Предприниматель-перевозчик Олег Бесчастный, которого обвиняют в даче взятки 2 млн рублей вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, добился рассмотрения своего дела в Индустриальном, а не в Центральном районном суде, куда его направляли ранее. Вскоре над Бесчастным запустится полноценный процесс. Об этом amic.ru рассказали в Алтайском краевом суде.

Где дело Бесчастного?

Еще 29 июля 2024 года Индустриальный районный суд постановил передать дело Олега Бесчастного в Центральный районный суд по подсудности – именно там сейчас идет процесс в отношении Антона Шеломенцева, здесь же недавно вынесли приговор посреднику в даче взятки Сергею Щукину.

Однако Бесчастный с решением о передаче дела в Центральный районный суд не согласился. 12 августа 2024 года он подал апелляцию в Алтайский краевой суд, и 11 сентября дело ушло туда, рассказали amic.ru в Индустриальном районном суде. 11 октября в краевом суде состоялось рассмотрение апелляции Бесчастного.

"Постановление о передачи дела в Центральный районный суд по подсудности было отменено. Уголовное дело передано на новое рассмотрение на стадию судебного разбирательства в Индустриальный районный суд иному судье. То есть дело в отношении Бесчастного будет рассматриваться по существу в Индустриальном районном суде. Туда оно вернется в течение 15 рабочих дней", – отметили в Алтайском краевом суде.

Суд над Олегом Бесчастным / Фото: amic.ru

В Индустриальном районном суде пояснили, что пока еще после рассмотрения апелляционной инстанции к ним дело не вернулось.

Отметим, что сейчас Бесчастный не находится в СИЗО. В отношении него выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, арестовано имущество Бесчастного на сумму более 52 млн, в том числе три легковых авто и 16 автобусов.

Что сделал Бесчастный?

По версии следствия, в 2020 году Олег Бесчастный дал тогда еще председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву взятку 2 млн рублей за покровительство и за "получение" городских маршрутов № 41, 78 и других. Деньги он передал через посредника, экс-заместителя Шеломенцева Сергея Щукина. По этому эпизоду в отношении Шеломенцева возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, полученные деньги Шеломенцев отмыл, купив за 1,2 млн автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч рублей себе за посредничество взял Сергей Щукин.

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru

Что с другими фигурантами дела?

Сергея Щукина по делу уже осудили в Центральном районном суде. За посредничество в даче взятки он получил пять лет лишения свободы условно со штрафом 2 млн рублей и запретом занимать госдолжности. Процесс по делу Шеломенцева сейчас продолжается, на нем опрашивают свидетелей и изучают доказательства.

Кроме того, сейчас по делу следствие проверяет второго взяткодателя Шеломенцева – руководителя томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. По версии следствия, он оказал Шеломенцеву услуги на 350 тысяч рублей (сделал проект складов) и дал взятку 250 тысяч рублей за покровительство при заключении госконтрактов. Однако пока что дела Илюшина нет в судах.