1,5 млн рублей выделили на конкурс для издания литературных произведений в Алтайском крае

Итоги конкурса будут подведены до 21 апреля 2023 года

11 января 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Краевой конкурс на издание литературных книг пройдёт в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Лучшие работы будут выбирать в следующих номинациях: художественная проза, поэзия, публицистика, литература для детей и юношества, краеведение, первая книга.

Заявки могут подавать как авторы произведений, так и правообладатели, а также писательские организации и государственные (муниципальные) учреждения.

Срок приёма заявок – с 12 января до 11 февраля 2023 года. Итоги конкурса будут подведены до 21 апреля 2023 года.

Подробная информация об условиях проведения конкурса размещена на сайте Минкультуры (раздел «Конкурсы и гранты»). Справки по телефону (3852) 506-267.