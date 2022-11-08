Екатеринбургский театр юного зрителя выступит в Барнауле

В Барнаул приехал Екатеринбургский театр юного зрителя, который представит жителям края несколько спектаклей.

«8 ноября в 11:00 и 14:00 зрителям представят спектакль „Каштанка“. Собака, помесь таксы с дворняжкой, спрыгнула со страниц известного рассказа Антона Чехова на театральную сцену. Но очутилась не в театре, а в цирке и в интереснейшей компании. Здесь — важный и любопытный гусь Иван Иваныч, обидчиво-сосредоточенный пузатый кот Фёдор Тимофеич, свинья Хавронья Ивановна, непосредственная, красноморденькая, трогательная. И, конечно же, клоун. Смешной печальный клоун», — рассказали в МТА.

Фото: Екатеринбургский ТЮЗ

Премьера спектакля режиссёра Вячеслава Кокорина, заслуженного деятеля искусств России, состоялась в 2001 году. За это время «Каштанка» приняла участие в международных театральных фестивалях в России, Эстонии, Польше, Германии, Сербии, Австрии, Хорватии, Италии, Великобритании и Румынии. Спектакль — лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска».

9 ноября в 18:30 Екатеринбургский ТЮЗ покажет «Женитьбу» Николая Гоголя, поставленную режиссёром Григорием Лифановым в 2021 году.

«Сюжет пьесы прост и комичен: два человека, которым, по мнению родных и близких, давно пора создать семьи, никак не могут решиться пойти к венцу. Счастье жениха на свой манер берётся устроить его ловкий и энергичный друг. А робкую невесту торопит с выбором супруга опытная и хитроумная сваха. За смешными, парадоксальными и нелепыми ситуациями с каждой сценой всё полнее звучит щемящая история об одиночестве, о несбывшихся надеждах, о несостоявшейся любви, о беззащитности человека в мире чужих манипуляций», — подчеркнули в театре.

Телефон кассы МТА: 503-503. Билеты на спектакли можно оплатить «Пушкинской картой».

Фото: Екатеринбургский ТЮЗ