Григорий Лепс рассказал о том, сколько он заработал благодаря песне «Рюмка водки»

Российский исполнитель Григорий Лепс рассказал о том, сколько он заработал на своей одной из самых популярных песен «Рюмка водки». Его слова передает ТАСС.

Лепс признался в том, что он долго время не мог найти свой уникальный стиль, но благодаря певцу Жеке у него появилась песня «Рюмка водки». По словам исполнителя, он понял, что эта песня станет хитом, как только услышал ее.

«Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50», — заявил Лепс.

Лепс отметил, что в его репертуаре есть и другие популярные песни, но в них он не был так уверен, как в «Рюмке водки».