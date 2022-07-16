Григорий Лепс рассказал о том, сколько он заработал благодаря песне «Рюмка водки»
По словам певца, он понял, что эта композиция станет хитом, сразу, как только ее услышал
16 июля 2022, 16:10, Илья Звягинцев
Российский исполнитель Григорий Лепс рассказал о том, сколько он заработал на своей одной из самых популярных песен «Рюмка водки». Его слова передает ТАСС.
Лепс признался в том, что он долго время не мог найти свой уникальный стиль, но благодаря певцу Жеке у него появилась песня «Рюмка водки». По словам исполнителя, он понял, что эта песня станет хитом, как только услышал ее.
«Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50», — заявил Лепс.
Лепс отметил, что в его репертуаре есть и другие популярные песни, но в них он не был так уверен, как в «Рюмке водки».
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