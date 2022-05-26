Умер звезда «Славных парней» Рэй Лиотта

В Доминикане умер американский актер Рэй Лиотта. Об этом сообщает издание Deadline.

Артист отправился в Доминикану для съемок фильма «Опасные воды». Известно, что он скончался во сне, однако других подробностей его смерти пока не приводится. Звезде фильма Мартина Скорсезе «Славные парни» было 67 лет.

Кроме «Славных парней» снялся в фильмах «Кокаин», «Ганнибал», «Идентификация», «Револьвер», «Реальные кабаны». Кроме того, известен по озвучиванию протаганиста игры Grand Theft Auto: Vice City Томми Версетти.