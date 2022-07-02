Звезда фильма «Москва слезам не верит» приедет на Шукшинский фестиваль в Алтайский край

В этом году в Алтайский край на Шукшинский фестиваль приедут актрисы Ирина Муравьёва и Олеся Судзиловская. Как сообщает пресс-служба Минкультуры региона, они вошли в список почётных гостей «Шукшинских дней на Алтае», которые пройдут с 19 по 23 июля.

Напомним, что в этом году в фестивале увеличат число кинопоказов и мероприятий в Сростках. «Шукшинские дни» пройдут во многих городах региона — в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Славгороде, Камне-на-Оби, Павловске и других.

Последние два фестиваля проводили с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом. В частности, на Алтай не приезжали звёздные гости.