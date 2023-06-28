Рассказываем, откуда взялась традиция приносить в жертву барана

28 июня 2023, 06:28, ИА Амител

Курбан-Байрам в Барнауле / Фото: amic.ru

28 июня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. Это один из главных исламских праздников, который ежегодно отмечают и в России. Одна из самых ярких традиций в этот день – принесение в жертву барана.

Рассказываем, что это за праздник, как его принято отмечать и почему он так важен для мусульман.

1 Курбан-байрам – что это за праздник? Это один из главных праздников в исламской религии. Курбан-байрам принято отмечать ровно через 70 дней после другого праздника – Ураза-байрам, знаменующего собой окончание поста и священного месяца Рамадан. Кстати, название Курбан-байрам закрепилось исключительно в русском языке. Арабское название торжества – "Ид аль-Адха", означающее "праздник жертвы". И главная традиция праздника, о которой знают все, – принесение в жертву барана. Но также этот день известен как праздник радости и любви к Аллаху.

2 Почему на Курбан-байрам принято приносить в жертву барана? Традиция появилась из истории праздника. В основе торжества – история о пророке Ибрагиме. По легенде, ему во сне явился ангел по имени Джабраил и передал наставление Аллаха: принести в жертву своего сына Исмаила. Ибрагим, будучи преданным Господу, решился исполнить это повеление. Но в последний момент Аллах вознаградил мужчину за его веру. Вместо ребенка он принял в жертву барана. В знак почитания этой легенды и появилась традиция. Кстати, иногда в жертву приносят не барана, а козу или корову. Главное условие, чтобы животное ничем не болело. Причем баранов откармливают для праздника в течение всего года.

3 Как принято праздновать Курбан-байрам? Курбан-байрам принято праздновать три дня. Но в Саудовской Аравии и некоторых других странах торжество отмечают аж две недели. У самых преданных верующих принято отправляться в паломничество к Мекке (хадж) за полтора месяца до праздника. Считается, что хотя бы раз хадж должен совершить каждый мусульманин. Накануне торжества принято держать однодневный пост: ничего не есть и не пить. А ночь накануне Курбан-байрама следует провести за чтением намаза. Мусульмане верят, что в эту ночь Аллах отвечает на все просьбы молящихся. Ну а с утра начинается само празднование. В этот день мусульмане совершают омовение и надевают свои лучшие одежды. Женщины проводят генеральную уборку и готовят множество блюд. Мясо убитого барана принято делить на три части. Треть оставляют в семье, еще треть используют для угощения гостей и родственников. Последнюю треть принято отдавать бедным и обездоленным. Кстати, благотворительность – важная часть праздника. В этот день мусульмане стараются накормить как можно больше голодных, а также раздают милостыню. В Курбан-байрам также принято ходить на кладбище, чтобы помолиться за усопших.

4 Как Курбан-байрам празднуют в России? В России большая мусульманская община, поэтому Курбан-байрам здесь празднуют с размахом. А в регионах, где вера особенно распространена (Татарстан, Башкортостан, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария), этот день – официальный выходной.

5 Как мусульмане поздравляют друг друга с праздником Курбан-байрам? В этот день от мусульман можно услышать восклицание "Ид Мубарак!", что в переводе означает "Благословенного праздника!"