Главный редактор amic.ru рассказала, зачем новостному изданию фотоконкурсы или спецпроекты и как они помогают бизнесу выстраивать отношения с аудиторией

30 октября 2026, 07:30, ИА Амител

Главный редактор amic.ru Елена Пацар / Фото: Екатерина Смолихина

30 октября порталу amic.ru исполнилось 27 лет. За это время наше СМИ стал не только источником новостей, но и площадкой для общения горожан, совместных инициатив и историй о людях. Фотоконкурсы "Звезда Амик. Дети" и "Звезда Амик. В центре событий", партнерские проекты с компаниями и интерактивные форматы помогают редакции поддерживать связь с читателями и партнерами. О том, зачем новостному СМИ развивать спецпроекты, что они дают рекламодателям и как компании могут предложить собственную идею, в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала главный редактор amic.ru Елена Пацар.

"Новости дают оперативность, а проекты — вовлеченность"

— Чем вы больше всего гордитесь в таком большом и долгом проекте, как amic.ru?

— Больше всего горжусь тем, что у нас есть команда, которая не выгорает, и аудитория, которая нам доверяет. 27 лет в регионе — это ведь не про технологии, а про то, что люди продолжают нас читать и верят нам. Еще очень греет, когда видим, что горожане не просто потребляют новости, а сами становятся героями наших проектов: присылают фото, участвуют в конкурсах. Это и есть настоящая связь с городом.

— Зачем новостному СМИ запускать проекты и конкурсы, проводить совместные активности с бизнесом?

— Новости дают оперативность, а проекты — вовлеченность. Когда человек не просто прочитал новость, а сам что-то сделал — загрузил фото, проголосовал, поделился, — он проводит с нами больше времени и сильнее привязывается к изданию. Для бизнеса это суперценно: попасть не в ленту "прочитали и забыли", а в историю, в которую люди сами вкладываются.

— Как появились фотоконкурсы "Звезда Амик. Дети" и "Звезда Амик. В центре событий"?

— Идея простая: у города много своих героев, и люди любят ими делиться. "Звезда Амик. Дети" — это про семейные истории и про то, как мы гордимся своими детьми. "В центре событий" — про взгляд горожан на важные городские моменты: праздники, стройки, перемены. Механика максимально прозрачная: прием работ онлайн, потом открытое голосование и экспертный отбор. А еще мы не останавливаемся на списке победителей: делаем галерею и короткие интервью, чтобы история жила дальше.

— Сколько людей участвуют в конкурсах и следят за ними?

— В каждом конкурсе участвуют сотни авторов, а следят за ними десятки тысяч человек. И мы видим, что из года в год люди возвращаются: кто-то пытает счастье победить второй, третий раз, кто-то ежегодно голосует, не сбавляя активности и привлекая к процессу свое окружение. А кто-то приходит впервые. И... остается. Это и есть главный показатель, что формат людям откликается.

— Чем такие проекты полезны бизнесу?

— Во-первых, это попадание в контекст доверия: бренд рядом не с рекламой, а с историей, в которую верят. Во-вторых, высокая вовлеченность: люди делают фото, голосуют, репостят — и бренд становится частью этого действия.

В-третьих, остается контент: галерея, интервью, посты — его можно использовать дальше в соцсетях и рассылках. Ну и, конечно, социальная значимость: участие в локальном проекте воспринимается как вклад в город.

— Что получает компания-партнер и чем такое сотрудничество отличается от обычной рекламы?

— Партнер получает не только охваты, но и ассоциации: участие в добром, заметном проекте. Бренд встроен органично: логотип, номинации от компании, призы. Иногда делаем спецноминацию вроде "Приз зрительских симпатий от компании Х". Главное отличие от рекламы в том, что здесь нет ощущения "продажи": бренд становится частью пользовательского опыта. И остаются артефакты — галерея, интервью, посты, — которые живут дольше баннера.

"Мы всегда ищем взаимовыгодные варианты"

Редактор Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Ольга Андрюхина и главный редактор amic.ru Елена Пацар

— Кто читает amic.ru? Какая аудитория интересна рекламодателям?

— Это активные горожане Барнаула и Алтайского края, которым важно знать, что происходит в городе и регионе. Их возраст примерно 25–55 лет: это родители, руководители, предприниматели. Они ценят проверенную информацию и хотят участвовать в жизни города. Для бизнеса это как раз та аудитория, которая принимает решения и влияет на локальное сообщество.

— Можно ли сказать, что такие проекты эффективнее обычной рекламы? Как они влияют на отношение к бренду?

— Да, если цель — не просто "показать баннер", а построить отношения. Люди видят бренд в контексте доверия и участия: это снижает скепсис и повышает лояльность. Плюс человек сам вовлекается: делает фото, голосует, делится, а значит, запоминает бренд гораздо лучше, чем при пассивном просмотре рекламы.

— Есть ли место в таких проектах для малого и среднего бизнеса?

— Абсолютно. Не обязательно быть гигантом, чтобы быть заметным. Малый и средний бизнес может предложить призы, площадку, экспертизу — и стать соавтором проекта. Часто такие партнерства даже более живые: локальный бренд воспринимается как "свой", и аудитория это ценит. Например, небольшая кофейня может дать призы для участников, а взамен получить спецноминацию и упоминание в галерее.

— Сколько стоит партнерство? Может ли небольшая компания участвовать, предоставив призы, услуги или экспертизу?

— Стоимость зависит от масштаба и формата: есть варианты от партнерства "призы и услуги в обмен на упоминания" до полноценных спонсорских пакетов. Мы всегда ищем взаимовыгодные варианты, чтобы проект получился сильным. Да, небольшие компании могут участвовать именно в таком формате — и это реально работает.

— Можно ли создать совместный проект с нуля, если у компании есть идея, но нет готового формата?

— Да. Мы открыты к идеям и помогаем упаковать их в рабочий формат: вместе продумываем механику, KPI, продвижение, роли. Главное, чтобы идея резонировала с нашей аудиторией и решала понятную задачу — будь то информирование, вовлечение или социальная польза.

— Как проходит работа от первого разговора до запуска? Каким должен быть проект, чтобы редакция за него взялась?

— Сначала — беседа и бриф: цель, аудитория, KPI. Потом — концепция и механика, согласование ролей и сроков. Далее — продвижение и запуск, а после — подведение итогов и отчет. Проект должен быть полезным для аудитории, иметь понятные метрики и реалистичные сроки. И, конечно, соответствовать ценностям издания.

— Что сегодня происходит на рынке креативных проектов и почему брендам важно искать новые способы общения с покупателями?

— Люди по-другому покупают, меняются привычки и подход к выбору товаров и услуг. Поэтому бизнесу важно не просто рассказывать о себе, а находить способы взаимодействия с аудиторией. Совместные проекты помогают сделать это через конкретные действия: участие в конкурсе, голосование, знакомство с героями, полезную инициативу. В результате бренд получает не только упоминание, но и возможность выстроить более тесную связь с людьми.

— Что делать компании, которая хочет стать партнером amic.ru или предложить свою идею?

— Лучше всего — обратиться напрямую в редакцию: на почту или в соцсети издания. В письме стоит кратко описать идею, цель и желаемый результат. Мы непременно ответим и обсудим, как это можно реализовать. Необязательно приходить с готовым сценарием и большим бюджетом. Иногда достаточно интересной идеи, понимания своей аудитории и желания сделать что-то полезное для города. Вместе мы сможем продумать формат и найти решение, которое будет интересно и читателям, и бизнесу.

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