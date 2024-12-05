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Курс биткоина впервые превысил 100 тысяч долларов

Сейчас за одну монету дают уже более 103 тысяч долларов

05 декабря 2024, 10:10, ИА Амител

Биткоин / Фото: unsplash.com / Traxer
Биткоин / Фото: unsplash.com / Traxer

Курс биткоина пробил новую историческую отметку – сейчас он торгуется по цене более 100 тысяч долларов (свыше 10,5 млн рублей) за одну монету. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap.

Стоимость криптовалюты стала резко расти примерно час назад и за это время биткоин подорожал уже до 103 тысяч долларов – рост за сутки составил 7,7%. Общая стоимость всех добытых майнерами монет превысила 2 трлн долларов.

Ранее президент России Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!" заявил, что биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться и дальше и никто не может их запретить. Он считает, что этот процесс будет происходить вне зависимости от ситуации с долларом.

Экономика

Комментарии 3

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Гость

10:15:22 05-12-2024

Надо брать

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Гость

10:20:46 05-12-2024

Амик публикует новость, что биткоин выше 100 тысяч, а у самих на сайте указано 98 тысяч))

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Мусик

10:50:38 05-12-2024

Гость (10:20:46 05-12-2024) Амик публикует новость, что биткоин выше 100 тысяч, а у сами... прикупите у них десяток битков, поддержите редакцию

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