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Стоимость биткоина снова побила все рекорды

Цена обновила исторический максимум

20 ноября 2024, 14:24, ИА Амител

Биткоин / Источник: unsplash.com
Биткоин / Источник: unsplash.com

Стоимость биткоина 19 ноября достигла нового рекордного значения – 93,5 тыс. долларов, пишет РИА Новости.

"За сутки цена биткоина в среднем росла на 2,84%. Она поднималась до 93,7 тыс. доллара", – подсчитали специалисты.

Стоимость криптовалюты перешагнула прежний исторический максимум. Аналитики считают, что ее рост связан с действиями Дональда Трампа.

"Компания Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая избранному президенту США, ведет переговоры о приобретении криптовалютной платформы Bakkt", – пишет издание.

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

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Комментарии 2

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Гость

14:42:10 20-11-2024

Знатный пузырёк надулся. Можно даже кому-нибудь госдолг существенно снизить, если вовремя сдуть биткоин до 100 долларов)))

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Гость

16:05:56 20-11-2024

Помню когда биток появился в конце нулевых, его чуть ли не бесплатно можно было получить или приобрести за копейки. За скайп рассчитываться им было можно. Все к этому отнеслись как баловству. Эх знал бы прикуп.

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