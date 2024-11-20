Стоимость биткоина снова побила все рекорды
Цена обновила исторический максимум
20 ноября 2024, 14:24, ИА Амител
Биткоин / Источник: unsplash.com
Стоимость биткоина 19 ноября достигла нового рекордного значения – 93,5 тыс. долларов, пишет РИА Новости.
"За сутки цена биткоина в среднем росла на 2,84%. Она поднималась до 93,7 тыс. доллара", – подсчитали специалисты.
Стоимость криптовалюты перешагнула прежний исторический максимум. Аналитики считают, что ее рост связан с действиями Дональда Трампа.
"Компания Trump Media & Technology Group Corp, принадлежащая избранному президенту США, ведет переговоры о приобретении криптовалютной платформы Bakkt", – пишет издание.
14:42:10 20-11-2024
Знатный пузырёк надулся. Можно даже кому-нибудь госдолг существенно снизить, если вовремя сдуть биткоин до 100 долларов)))
16:05:56 20-11-2024
Помню когда биток появился в конце нулевых, его чуть ли не бесплатно можно было получить или приобрести за копейки. За скайп рассчитываться им было можно. Все к этому отнеслись как баловству. Эх знал бы прикуп.