Цена обновила исторический максимум

20 ноября 2024, 14:24, ИА Амител

Биткоин / Источник: unsplash.com

Стоимость биткоина 19 ноября достигла нового рекордного значения – 93,5 тыс. долларов, пишет РИА Новости.

"За сутки цена биткоина в среднем росла на 2,84%. Она поднималась до 93,7 тыс. доллара", – подсчитали специалисты.

Стоимость криптовалюты перешагнула прежний исторический максимум. Аналитики считают, что ее рост связан с действиями Дональда Трампа.