Курс рубля и инфляция. Эксперты Центробанка встретились с предпринимателями Алтая

В регионе прошла коммуникационная сессия Центробанка с предпринимателями и экспертами. Ключевые темы: инфляция, курс рубля, импортозамещение и состояние спроса

04 июня 2026, 06:55, ИА Амител

Много денег на столе / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Алтайский край прибыл советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. В регионе он провел встречу с представителями бизнеса и экспертного сообщества в формате "вопрос–ответ", чтобы обсудить итоги денежно-кредитной политики и текущее состояние экономики. Полный зал собрал руководителей предпринимательских объединений, директоров предприятий, а также ректоров вузов. Если год назад главный вопрос звучал как "Когда снизится ключевая ставка?", то теперь участников больше интересовало, как оживить рынок так, чтобы это было выгодно всем сторонам. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Безработица на минимуме и рост зарплат

О текущей ситуации в российской экономике рассказал Кирилл Тремасов.

«Безработица все равно остается на исторически минимальном уровне — 2,1%. Рекордно низкая безработица в сравнении с другими странами мира. Нет крупных экономик, которые жили бы при столь низкой безработице. У нас полное отсутствие свободных рук в экономике. И это, в свою очередь, провоцирует достаточно быстрый рост зарплат населения», — отметил он.

По его словам, на фоне роста доходов население активнее тратит деньги, прежде всего — на товары и услуги, связанные с качеством жизни.

«Отрасли, которые ориентированы на потребительский спрос, в целом чувствуют себя плюс-минус неплохо, потому что доходы растут, спрос населения на товары и услуги растет. Правда, идет смещение от потребления товаров в сторону потребления услуг — медицинских, туристических», — добавил Тремасов.

При этом он отметил, что экспортные отрасли чувствуют себя сложнее из-за санкций, внешней конъюнктуры и укрепления рубля.

«Крепкий рубль делает импортные товары и услуги более доступными, но снижает прибыль экспортеров. Курс всегда балансируется интересами различных экономических агентов», — подчеркнул представитель ЦБ.

Что происходит с экономикой региона?

Центробанк по-прежнему ориентируется на целевой уровень инфляции 4%. Регулятор считает его компромиссным: при таком уровне сохраняется баланс между прибылью бизнеса и покупательной способностью населения. Для сравнения: в 2022 году инфляция доходила до 11%, затем в отдельные периоды поднималась до 20%, после чего снижалась до около 2% в 2023 году и вновь выросла. Сегодня в Алтайском крае инфляция составляет 5,6%, что соответствует среднероссийскому уровню.

О региональных особенностях рассказал руководитель Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Банка России Андрей Иванов.

«За 12 месяцев в Алтайском крае больше, чем в целом по России, подорожали непродовольственные товары и услуги», — сообщил он.

По его словам, в регионе сохраняются значительные запасы урожая прошлого года, особенно зерновых культур. Также фиксируется постепенное охлаждение потребительской активности после высоких темпов 2024 года.

«В розничной торговле продажи растут медленнее по сравнению с прошлым годом. На фоне охлаждения потребительского кредитования оборот общественного питания в марте заметно снизился. В регионе с начала текущего года выросло количество выставленных на продажу кафе, ресторанов, пекарен, кофеен», – добавил представитель ЦБ.

По оценке предприятий, давление на бизнес усиливают снижение спроса, рост налоговой нагрузки, увеличение затрат на производство и аренду.

Импортозамещение и курс рубля

Отдельный блок дискуссии был посвящен влиянию санкций и перестройке экономики.

«Российская промышленность во многом работает на импортном оборудовании, в том числе европейском. Этот спрос исчез, потому что Европа перестала продавать сложные технологические решения», — пояснил Кирилл Тремасов.

По его словам, это ускорило процессы импортозамещения в критически важных отраслях.

«Мы в 2022 году убедились, что зависеть от иностранных поставок в критически важных областях рискованно. Поэтому запущены процессы технологического суверенитета», — отметил он.

Также эксперт добавил, что экспорт остается высоким и продолжает поддерживать валютный рынок.

Еще один тренд — снижение зависимости рубля от нефтяных цен. По бюджетному правилу, часть нефтегазовых доходов изымается и направляется в резервы как "финансовая подушка" страны. Сейчас обсуждается снижение порога отсечения — с 59 до 50 долларов за баррель. При этом в Центробанке подчеркнули, что курс рубля останется плавающим, а попытки точечного вмешательства в экономику могут привести к перекосам.

«Субсидии отдельным бизнес-моделям могут ухудшать положение более эффективных предприятий. Невозможно подобрать инструмент, который бы угодил всем», — следует из позиции регулятора.