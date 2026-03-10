НОВОСТИЭкономика

Рост или стагнация? Эксперты оценили состояние российской экономики

Эксперты ЦМАКП предупреждают: без корректирующих мер ситуация может ухудшиться

10 марта 2026, 15:30, ИА Амител

Российские рубли / Фото: amic.ru
В начале весны 2026 года российскую экономику подстерегала угроза стагфляции, о чем сообщили "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В докладе ЦМАКП отмечается, что, несмотря на замедление инфляции, рост потребительских цен остается значительным.

Эксперты указывают на стагнацию в большинстве гражданских отраслей страны и резкое снижение прибыли предприятий. Особенно сложная ситуация наблюдается в машиностроении и других ключевых секторах.

«Из-за трудностей с реализацией продукции, скидок, введенных из-за санкций, и негативного влияния сильного рубля на импорт, промышленные компании вынуждены снижать цены на свои товары. Эти факторы оказывают негативное влияние на экономическую динамику внутри страны», — говорят эксперты.

5 декабря 2025 года специалисты ЦМАКП предупредили о возможном системном банковском кризисе в России до октября следующего года.

Вероятность такого развития событий оценивается как средняя. На данный момент кризиса нет, однако увеличение доли проблемных кредитов в банковских портфелях указывает на возрастание рисков, заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что российской экономике предстоит тяжелый кризис летом 2026 года.

Экономика Россия Мнения экспертов

Комментарии 5

Гость

16:02:54 10-03-2026

Стагнация

Гостья

16:11:46 10-03-2026

Как говорит профессор Зубаревич? "Ой, я кого-то испугала своей статистикой? Не нервничайте, ещё не вечер!"

Гость

18:54:06 10-03-2026

А эксперт из новости Майл.ру прогнозируют стагфляцию.

гость

20:01:27 10-03-2026

Пенсионерам труба.

Гость

20:31:08 10-03-2026

гость (20:01:27 10-03-2026) Пенсионерам труба.... нам давно капец

