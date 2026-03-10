Эксперты ЦМАКП предупреждают: без корректирующих мер ситуация может ухудшиться

10 марта 2026, 15:30, ИА Амител

В начале весны 2026 года российскую экономику подстерегала угроза стагфляции, о чем сообщили "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В докладе ЦМАКП отмечается, что, несмотря на замедление инфляции, рост потребительских цен остается значительным.

Эксперты указывают на стагнацию в большинстве гражданских отраслей страны и резкое снижение прибыли предприятий. Особенно сложная ситуация наблюдается в машиностроении и других ключевых секторах.

«Из-за трудностей с реализацией продукции, скидок, введенных из-за санкций, и негативного влияния сильного рубля на импорт, промышленные компании вынуждены снижать цены на свои товары. Эти факторы оказывают негативное влияние на экономическую динамику внутри страны», — говорят эксперты.

5 декабря 2025 года специалисты ЦМАКП предупредили о возможном системном банковском кризисе в России до октября следующего года.

Вероятность такого развития событий оценивается как средняя. На данный момент кризиса нет, однако увеличение доли проблемных кредитов в банковских портфелях указывает на возрастание рисков, заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что российской экономике предстоит тяжелый кризис летом 2026 года.