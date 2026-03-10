Рост или стагнация? Эксперты оценили состояние российской экономики
Эксперты ЦМАКП предупреждают: без корректирующих мер ситуация может ухудшиться
10 марта 2026, 15:30, ИА Амител
В начале весны 2026 года российскую экономику подстерегала угроза стагфляции, о чем сообщили "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
В докладе ЦМАКП отмечается, что, несмотря на замедление инфляции, рост потребительских цен остается значительным.
Эксперты указывают на стагнацию в большинстве гражданских отраслей страны и резкое снижение прибыли предприятий. Особенно сложная ситуация наблюдается в машиностроении и других ключевых секторах.
«Из-за трудностей с реализацией продукции, скидок, введенных из-за санкций, и негативного влияния сильного рубля на импорт, промышленные компании вынуждены снижать цены на свои товары. Эти факторы оказывают негативное влияние на экономическую динамику внутри страны», — говорят эксперты.
5 декабря 2025 года специалисты ЦМАКП предупредили о возможном системном банковском кризисе в России до октября следующего года.
Вероятность такого развития событий оценивается как средняя. На данный момент кризиса нет, однако увеличение доли проблемных кредитов в банковских портфелях указывает на возрастание рисков, заключили специалисты.
Ранее сообщалось, что российской экономике предстоит тяжелый кризис летом 2026 года.
Стагнация
16:11:46 10-03-2026
Как говорит профессор Зубаревич? "Ой, я кого-то испугала своей статистикой? Не нервничайте, ещё не вечер!"
18:54:06 10-03-2026
А эксперт из новости Майл.ру прогнозируют стагфляцию.
20:01:27 10-03-2026
Пенсионерам труба.
20:31:08 10-03-2026
гость (20:01:27 10-03-2026) Пенсионерам труба.... нам давно капец