Инфляция в Алтайском крае выше средней по России — Центробанк дал прогноз

Специалисты ожидают постепенного снижения уровня инфляции в среднесрочной перспективе, что, по их оценкам, создаст условия для смягчения денежно‑кредитной политики Банка Росси

02 марта 2026, 10:48, ИА Амител

Доллар и его последствия для экономики / Фото: amic.ru

На Зимней зерновой конференции в Белокурихе 26 февраля управляющий алтайским отделением Центрального банка РФ Андрей Иванов представил прогноз по инфляции и ключевой ставке в регионе.

Так, в январе 2026 года Алтайский край продемонстрировал более высокий уровень годовой инфляции по сравнению со среднероссийским показателем. Об этом пишет издание "Толк".

Так, в Алтайском крае годовая инфляция достигла 6,6% — на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем по стране. По словам Андрея Иванова, хотя разрыв пока сохраняется, он постепенно сокращается.

Эксперт дал прогноз: к концу года инфляция в регионе снизится до диапазона 4,5–5,5%. Оптимальным же значением регулятор считает 4%, и жесткая денежно‑кредитная политика ЦБ направлена именно на его достижение.

Управляющий отделением пояснил механизм воздействия высокой ключевой ставки: она замедляет потребительский и инвестиционный спрос, позволяя ему "подстроиться" под реальные возможности производства. При этом, несмотря на распространенные опасения бизнеса о рисках остановки кредитования, ситуация остается контролируемой.

Данные регулятора подтверждают, что в 2025 году объемы кредитования бизнеса действительно снизились — общий объем выданных банками средств составил 301 млрд рублей, что на 1,4% меньше показателя 2024 года. Однако кредитный портфель при этом продолжает расти сбалансированными темпами: по итогам 2025 года его увеличение достигло 10,9%.

Наиболее значимую долю в структуре корпоративного кредитного портфеля (40%) занимают сельское хозяйство и пищевое производство. Далее следуют бизнес в сфере операций с недвижимостью (17%), торговля и ремонт (9%), добыча полезных ископаемых (7%), а также транспорт и связь (6%).

Андрей Иванов также обозначил перспективы смягчения денежно‑кредитной политики. По его оценкам, условия для снижения ключевой ставки уже формируются. Регулятор планирует следующие шаги: в 2026 году — снижение до 13,5–14,5%, в 2027-м — до 8–9%, а в 2028-м — до 7,5–8,5%.

Таким образом, несмотря на временное превышение инфляции в Алтайском крае над общероссийским уровнем, Центробанк рассчитывает на постепенную стабилизацию ситуации и последовательное смягчение монетарной политики в ближайшие годы.

