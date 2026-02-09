"Не видим прироста". Российской экономике предстоит тяжелый кризис летом 2026 года
Только корректировка экономического курса позволит избежать обвала, считает эксперт
09 февраля 2026, 08:25, ИА Амител
О том, что представители финансовых структур все чаще направляют президенту РФ Владимиру Путину письма, в которых предупреждают о возможном наступлении летом 2026 года экономического кризиса, утверждает американская газета The Washington Post.
«Чиновники предупредили, что падение доходов означает, что дефицит бюджета будет только расти без дальнейшего повышения налогов, в то время как давление на российскую банковскую систему растет из-за высоких процентных ставок и роста корпоративных заимствований для финансирования военных действий», — говорится в материале издания.
Один из крупных российских бизнесменов заявил газете, что кризис может разразиться "через три-четыре месяца", так как есть признаки того, что реальная инфляция значительно превышает официально заявленные 6%, хотя ключевая ставка удерживается на высоком уровне — 16%.
«Признаками растущего напряжения в экономике являются крупнейшее число закрытий ресторанов в Москве со времен пандемии и вынужденные увольнения тысяч работников из-за роста издержек, сообщил исполнительный директор одного заведения, также на условиях анонимности», — пишет The Washington Post.
Конечно, американское издание пытается содействовать нагнетанию панических настроений у нас и оказывать в целом давление на РФ, но, с другой стороны, в экономике страны немало серьезных проблем, требующих адекватного реагирования, оценил публикацию экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий (ЦПТ) Никита Масленников.
«Я не уверен, что мы находимся накануне какого-то кризиса, у нас есть все основания пройти год примерно так же, как и прошлый, с таким же темпом роста ВВП. Но если мы не скорректируем экономическую политику, то получим усугубление рисков, способных привести экономику в состояние стагнации. Ведь мы сегодня не видим реального прироста жизненного уровня населения», — заявил он amic.ru.
Такие материалы могут быть вызваны как ценовым шоком, связанным с прошлогодним повышением НДС, так и другими факторами, считает экономист:
«Инфляция с начала года, по данным на 2 февраля, набрала уже 2,2% — это много. Поэтому очевидно, что пауза со снижением ключевой ставки продолжится в течение двух-трех месяцев, что, конечно, отразится на уровне деловой активности. Это является серьезной проблемой, как и слабый рост инвестиций».
Экономиста, руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича в материале американского издания смутило обилие анонимных заявлений:
«Кто говорит, почему так говорит — мало конкретики. Однако экономическая ситуация, безусловно, ухудшается. Но процесс ухудшения идет медленно, я не уверен, что через три-четыре месяца случится какой-то обвал. При этом не осуществляются действия по изменению ситуации. И от экономического роста мы перешли к фактическому нулевому росту, а сейчас положение больше напоминает классическую стагфляцию».
Эксперт назвал некоторые несоответствия в показателях, характерные для текущей ситуации:
«Если экономика сегодня растет, условно говоря, на 1%, а цены — на 10%, в этом налицо противоречие. Возможно, мы имеем дело с замаскированным сжатием экономики, когда формальный рост обеспечен искусственно, за счет повышения цен. Причем таким образом хозяйствующие субъекты могут существовать довольно долго. Но это очень вредное явление, как хроническое заболевание, к которому привыкают».
Никита Масленников считает, что самым трудным в 2026 году будет первый квартал, в котором негативные тренды проявляются сильнее всего:
«В первом месяце у нас отмечен достаточно высокий дефицит бюджета — 0,7% ВВП при годовом плане 1,6%. Это связано с опережающим финансированием госрасходов — такие явления традиционно происходят в начале года. Это явление порой становится причиной всплеска беспокойства».
Впрочем, ничего катастрофического в российской экономике, по сравнению с другими странами, как считает Андрей Бунич, не происходит:
«В Европе и США кризис уже на носу, что называется. Конечно, это добавляет остроты нашей ситуации. Мировая турбулентность требует, чтобы мы, наоборот, развивались как можно лучше, нельзя в такой момент находиться в слабом экономическом состоянии».
Андрей Бунич считает, что у российской экономики есть шансы выправить ситуацию и занять положение более выгодное по сравнению с другими странами. Тем более что западная экономика, по его мнению, скоро будет переживать "японский" сценарий.
«Япония уже 30 лет переживает фактически нулевое экономическое развитие. А вот у нас как раз есть возможность избежать негативного сценария, потому что мы сейчас находимся вне мировой финансовой системы. У нас есть факторы производства, а также деньги. Не хватает предпринимательской инициативы и правильной организации. При создании новых цепочек добавленной стоимости, активной промышленной политики мы можем выйти на очень высокие темпы роста», — убежден экономист.
Никита Масленников надеется, что во втором квартале положение в экономике страны может начать выравниваться:
«Цены должны начать стабилизироваться, можно будет вернуться к снижению ключевой ставки ЦБ. Наверняка мы увидим действия правительства и ЦБ, настраивающие на более оптимистический лад. К тому же еще 3 января Владимир Путин выдал перечень из 58 поручений правительству и Центробанку, которые надо исполнить до 1 июня».
Реализация этих поручений должна повлиять на экономическое положение, продолжает эксперт:
«Они касаются выстраивания новых регулятивных механизмов, позволяющих возобновить инвестиционную активность, обеспечить рост производительности труда, восстановить экономический рост и решить ряд проблем по демографической политике. И вообще ориентировать бизнес и деловую среду на внедрение новых технологий, реализацию национальных проектов, обеспечение технологического суверенитета, развитие несырьевого, неэнергетического экспорта».
В целом адекватное понимание непростой ситуации у руководства страны есть, отмечает Масленников.
«Решения продуманы, они тоже вполне адекватные. Естественно, требуется максимальная собранность, внимание, тщательный анализ всех экономических процессов и ни в коем случае не следует впадать в панику, которую нам навязывают», — заключил ведущий эксперт ЦПТ.
08:33:33 09-02-2026
