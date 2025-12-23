Ледовую переправу через Обь открыли в Каменском районе с ограничением

Толщина льда в районе ледовой дороги составляет от 18 до 40 см – подходит для транспорта весом до 2 тонн

23 декабря 2025, 15:12, ИА Амител

Ледовая переправа / Фото: администрация Каменского района

В Каменском районе Алтайского края 22 декабря открылась ледовая переправа для автотранспорта грузоподъемностью максимум 2 тонны, информирует администрация муниципалитета.

«Замеры показали, толщина льда в районе ледовой дороги от 18 до 40 сантиметров. Это позволяет открыть переправу для транспорта грузоподъемностью не более 2 тонн», – говорится в сообщении.

Постановление об открытии переправы подписал глава района. Путь появится в традиционном месте. Выезд – с улицы Красноармейской в районе спортшколы, заезд в город с Островной – с улицы Комсомольской, возле кафе "Парус".

Напомним, с 9 декабря в Камне-на-Оби открыли пешеходный переход через Обь по льду. Она соединила город с Островной. До этого горожане могли переправляться на новой аэролодке, которую власти закупили в ноябре.