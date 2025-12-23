Ледовую переправу через Обь открыли в Каменском районе с ограничением
Толщина льда в районе ледовой дороги составляет от 18 до 40 см – подходит для транспорта весом до 2 тонн
23 декабря 2025, 15:12, ИА Амител
В Каменском районе Алтайского края 22 декабря открылась ледовая переправа для автотранспорта грузоподъемностью максимум 2 тонны, информирует администрация муниципалитета.
«Замеры показали, толщина льда в районе ледовой дороги от 18 до 40 сантиметров. Это позволяет открыть переправу для транспорта грузоподъемностью не более 2 тонн», – говорится в сообщении.
Постановление об открытии переправы подписал глава района. Путь появится в традиционном месте. Выезд – с улицы Красноармейской в районе спортшколы, заезд в город с Островной – с улицы Комсомольской, возле кафе "Парус".
Напомним, с 9 декабря в Камне-на-Оби открыли пешеходный переход через Обь по льду. Она соединила город с Островной. До этого горожане могли переправляться на новой аэролодке, которую власти закупили в ноябре.
15:59:45 23-12-2025
Толщина льда в районе ледовой дороги составляет от 18 до 40 см – подходит для транспорта весом до 2 тонн
Или:
Это позволяет открыть переправу для транспорта грузоподъемностью не более 2 тонн»
Это разные вещи абсолютно