Аэролодку запустили для переправы жителей Камня-на-Оби через реку

Катер "Север 750 К Лонг", рассчитанный на десять пассажиров, за первую неделю перевез 650 человек

26 ноября 2025, 15:31, ИА Амител

Аэролодка / Фото: Минтранс Алтайского края

В Камне-на-Оби стали использовать катер на воздушной подушке для переправы через Обь на время, пока нельзя воспользоваться обычными лодками и паромом. Об этом сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

Лодка "Север 750 К Лонг" рассчитана на десять пассажиров. Средства на ее приобретение были направлены из краевого бюджета – 15,6 млн рублей.

На катере могут пересекать Обь жители правобережных сел Каменского района и Камня-на-Оби в межсезонье. За первую неделю такой необычный "общественный транспорт" перевез 650 человек.

Лодка ходит шесть раз в день: со стороны Камня-на-Оби – в 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, с Островной – в 09:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30.

«Рейсы на аэролодке будут осуществляться до организации ледовой переправы, которая действует в зимний период», – сообщает ведомство.

Также с 24 ноября между Камнем-на-Оби и новосибирским Тараданово курсируют дополнительные пригородные поезда. "Алтай-Пригород" запустил их по заказу регионального Минтранса.

Ранее гидролог Ольга Прахт сообщила, что Обь в Барнауле может покрыться льдом только в начале декабря. С каждым годом ледостав на реке образуется все позже в связи с изменениями климата. Пока на поверхности наблюдают лишь рыхлую шугу.