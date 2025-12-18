Легенда алтайской медицины Яков Шойхет отмечает 85-летие

Под его руководством опубликовано свыше 1500 научных работ

18 декабря 2025

Губернатор Виктор Томенко вручил Якову Шойхету орден Александра Невского/ Фото: altairegion22.ru

Сегодня 85-летний юбилей отмечает выдающийся врач и ученый Яков Нахманович Шойхет. Вся его жизнь неразрывно связана с Алтайским государственным медицинским университетом, где он прошел путь от ассистента до профессора, члена-корреспондента РАН и многолетнего руководителя кафедры факультетской хирургии, пишет "Атмосфера".

Окончив лечебный факультет Алтайского государственного медицинского института в 1964 году, он остался работать в родном вузе. Под его руководством были созданы новые методы лечения, опубликовано более 1500 научных работ, подготовлены 87 кандидатов и 36 докторов наук.

Яков Нахманович является обладателем большого количества наград, среди которых "Знак Почета" и Александра Невского, "За заслуги перед Алтайским краем" I и II степеней, звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" и "Почетный гражданин Алтайского края".

Особую страницу в его биографии занимает руководство Семипалатинской программой по ликвидации последствий ядерных испытаний. Именно Шойхет в 1992 году лично докладывал Борису Ельцину о масштабе вреда, нанесенного здоровью жителей Алтая. Благодаря этой программе в крае были построены ключевые медицинские и социальные объекты, в том числе диагностический центр, краевая клиническая больница, школы.

Проявив себя и как политик – сенатор, депутат, заместитель главы администрации края, – Яков Шойхет никогда не оставлял лечебную и преподавательскую работу. Сегодня он продолжает трудиться в АГМУ и является президентом Медицинской палаты Алтайского края.

