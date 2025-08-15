Бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков празднует 85-летний юбилей

Он возглавлял регион с 1996 по 2004 год

15 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Александр Суриков / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

15 августа бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков отмечает 85-летний юбилей. Он был третьим по счету и первым всенародно избранным главой региональной администрации. Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

Александр Суриков родился 15 августа 1940 года в Мурманске, в семье строителя. После школы два года трудился рабочим на строительстве Куйбышевской ГЭС, а в 1959 году поступил в Саратовский политехнический институт, который окончил в 1965 году по специальности "инженер-строитель мостов и тоннелей".

На работу Сурикова распределили в Алтайский край. За десять лет он прошел путь от мастера Завьяловского ДРСУ "Алтайдорстрой" до начальника краевого производственного управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог. С 1985 года в должности зампредседателя крайисполкома он курировал общественное питание, транспорт, дорожное строительство и торговлю. В 1990–1991 годах трудился генеральным директором концерна "Алтайстрой", в 1991-м также был избран депутатом краевого Совета от Рубцовского района.

После подавления путча ГКЧП, вслед за которым председатель крайсовета Алексей Кулешов ушел в отставку, в политической судьбе Александра Сурикова произошел крутой поворот:

«На августовской 1991 года сессии краевого Совета его избрали руководителем законодательного органа. На посту председателя краевого Совета Суриков находился в оппозиции администрации края, федеральному правительству и президенту, которые в 1992 году начали проводить рыночные реформы. В стране стали быстро расти цены, благосостояние населения снижалось. В этой ситуации политические дивиденды получали все, кто критиковал исполнительную власть», – отмечает "Атмосфера".

На выборах в 1993 году, состоявшихся после роспуска президентом Борисом Ельциным Съезда народных депутатов и Верховного Совета, Сурикова избрали членом Совета Федерации. А весной 1994 года он стал председателем краевого Заксобрания, заменившего собой крайсовет. Его первый созыв заложил основы нового регионального законодательства. В том числе был принят Устав края.

Осенью 1996 года состоялись первые в истории Алтайского края выборы главы администрации. Двумя основными претендентами на эту должность были назначенный Ельциным Лев Коршунов и Александр Суриков. В первом туре Коршунов набрал 43,39%, Суриков – 46,92%. Во втором туре действующий губернатор получил 46,14%, а Александр Суриков – 49,36%.

«На первый четырехлетний губернаторский срок Сурикова пришлись кризис неплатежей, огромные задолженности по зарплатам и пенсиям, дефолт. Тем не менее администрации удавалось удерживать социально-экономическую ситуацию. В 1997 году был введен в эксплуатацию автомобильный мост через Обь в Барнауле, начала строиться новая краевая клиническая больница, развивалась зернопереработка», – подчеркивает агентство.

На выборах в 2000 году Александр Суриков одержал более убедительную победу, набрав 77,22% голосов. Его соперник, бывший глава краевой администрации Владимир Райфикешт, набрал 10,91%.

Изменения, внесенные в федеральное законодательство, позволили Сурикову принять участие в выборах и в 2004 году. Тогда его основным конкурентом стал артист Михаил Евдокимов, который одержал победу во втором туре, заручившись поддержкой 49,53% избирателей. Александру Сурикову удалось набрать 46,29% голосов.

Далее бывшего алтайского губернатора назначили помощником полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Квашнина. 6 февраля 2006 года Суриков стал чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии. Эту должность он занимал до 24 августа 2018 года.

Сейчас Александр Суриков пенсионер, проживает в Барнауле. За многолетний труд награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (1974), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2018, 2010, 2000). Также имеет орден Почета (Белоруссия, 2019) и Святого благоверного князя Даниила Московского Русской православной церкви (2000). Заслуженный строитель РСФСР.