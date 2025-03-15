Легковушка въехала в толпу протестующих студентов в Белграде

Водителя задержали

15 марта 2025, 18:49, ИА Амител

Кадр из видео: социальные сети

Машина протаранила толпу протестующих в Белграде, сообщает Blic.

15 марта в столице Сербии проходит масштабная акция. В один момент в митингующих въехал водитель BMW. Он задел двух человек и протащил девушку на капоте. 50-летнего злоумышленника задержали.

Массовые протесты в Сербии начались в стране после того, как 1 ноября 2024 года обрушился навес на вокзале, что привело к гибели 15 человек.

Из-за общественного недовольства в конце января в отставку ушел сербский премьер Милош Вучевич, который в 2012-2022 годах возглавлял Нови-Сад.

Люди требуют судить виновных по статьям об убийстве и коррупции.