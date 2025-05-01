Летний туристический сезон открыли в Алтайском крае

Старт традиционно дали на ежегодном фестивале "Цветение маральника"

01 мая 2025, 16:55, ИА Амител

Открытие летнего туристического сезона в Алтайском крае / Фото: правительство региона

В Алтайском крае открыли летний туристический сезон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Традиционно старт был дан на фестивале "Цветение Маральника" на "Бирюзовой Катуни".

От имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко участников и гостей фестиваля поприветствовал заместитель председателя краевого правительства Евгений Дешевых. Он поздравил всех с началом летнего туристического сезона и пожелал незабываемого летнего отдыха.

Евгений Дешевых подчеркнул, что Алтайский край каждый год тщательно готовится к открытию сезона, расширяя туристические возможности и развивая инфраструктуру:

"Для нас приоритетом является, чтобы каждый год в крае отдыхать было комфортнее и доступнее. В крае ведется большая работа по улучшению дорог, много делается для строительства новых гостиниц. Мы развиваем туристические маршруты, расширяем возможности для активного, познавательного, оздоровительного отдыха", – заявил зампред краевого правительства.

Напомним, в 2025 году фестиваль "Цветение маральника" предстал в новом исполнении. Концепцией мероприятия предусмотрено пять точек притяжения, как пять лепестков маральника, каждая из которых раскроет свою стихию – "Энергия", "Смелость", "Вдохновение", "Мудрость" и "Созидание". Как ранее анонсировал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников, все действия на главной сцене разворачиваются вокруг легенды о маральнике, и каждый, кто приходит на фестиваль, становится ее частью.