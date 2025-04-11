Летняя жара на три дня. Почти до +30 градусов потеплеет на Алтае 11 апреля

Осадки не планируются

11 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

В Барнауле очень тепло / Фото: amic.ru

Днем 11 апреля по западу Алтайского края потеплеет до +27 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +17...+22 градуса. Обойдется без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер подует южный, 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +20...+22 градуса. Также без осадков. Ветер южный, 2–7 м/с, порывы до 12 м/с.

Как сообщили ранее amic.ru в региональном Гидрометцентре, такая аномально жаркая для апреля погода будет и на выходных, 12 и 13 апреля.

Напомним, в Алтайском крае по-прежнему действует штормовое предупреждение:

"В период 9–11 апреля на реке Чумыш в районе села Ельцовка сохранится высокая водность, уровень воды ожидается в пределах 310–350 см (опасная отметка – 320 см), возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта";

"В период 9–12 апреля на реке Бурле в районе села Хабары продолжится дальнейшее повышение уровня воды до отметок 390–430 см (опасная отметка – 397 см), ожидается выход воды на пойму, возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта".

Специалисты Гидрометцентра также предупредили, что в период с 9 по 14 апреля в Алтайском крае местами ожидается высокая пожароопасность (четвертого класса).