Летом в Алтайском крае начнут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию
Затронет он те категории граждан, которые потребляют энергии выше среднего значения по региону
27 мая 2024, 22:27, ИА Амител
С 1 июля по 31 декабря 2024 года в Алтайском крае будут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Об этом напомнили в "Алтайкрайэнерго".
Дифференцированный тариф на электроэнергию представляет собой систему оплаты, в которой стоимость зависит от ежемесячного объема потребления. Для Алтайского края будет три диапазона:
- до 10 980 кВт⋅ч включительно;
- от 10 981 кВт⋅ч до 14 640 кВт⋅ч включительно;
- свыше 14 640 кВт⋅ч.
Кроме того, на второе полугодие установлен свой тариф еще и для каждого диапазона. Вместе с тем введение дифференцированных тарифов коснется только тех категорий граждан, которые потребляют ее существенно больше среднего значения.
22:32:58 27-05-2024
как всегда-нищих обдерут
22:43:55 27-05-2024
Неслабые лимиты. Надо тратить круглосуточно более 15 кВт в час, чтобы тебя коснулось нововведение
08:52:22 28-05-2024
Это коснется тех кто под видом бытового потребления содержит всякие мастерские или базы отдыха.
12:24:00 28-05-2024
сейчас главное ввести, потом шкалу изменят