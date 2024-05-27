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Летом в Алтайском крае начнут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию

Затронет он те категории граждан, которые потребляют энергии выше среднего значения по региону

27 мая 2024, 22:27, ИА Амител

Линии электропередачи / Фото: unsplash.com
Линии электропередачи / Фото: unsplash.com

С 1 июля по 31 декабря 2024 года в Алтайском крае будут действовать дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Об этом напомнили в "Алтайкрайэнерго".

Дифференцированный тариф на электроэнергию представляет собой систему оплаты, в которой стоимость зависит от ежемесячного объема потребления. Для Алтайского края будет три диапазона:

  • до 10 980 кВт⋅ч включительно;
  • от 10 981 кВт⋅ч до 14 640 кВт⋅ч включительно;
  • свыше 14 640 кВт⋅ч.

Кроме того, на второе полугодие установлен свой тариф еще и для каждого диапазона. Вместе с тем введение дифференцированных тарифов коснется только тех категорий граждан, которые потребляют ее существенно больше среднего значения.

Алтайский край ЖКХ тарифы

Комментарии 4

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Александр

22:32:58 27-05-2024

как всегда-нищих обдерут

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Гость

22:43:55 27-05-2024

Неслабые лимиты. Надо тратить круглосуточно более 15 кВт в час, чтобы тебя коснулось нововведение

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Електрик

08:52:22 28-05-2024

Это коснется тех кто под видом бытового потребления содержит всякие мастерские или базы отдыха.

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Алексей

12:24:00 28-05-2024

сейчас главное ввести, потом шкалу изменят

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