Лидер алтайского отделения ЛДПР поздравил FM-Продакшн со Всемирным днем радио

В составе медиахолдинга 37 радиостанций

13 февраля 2025, 16:05, ИА Амител

Поздравление со Всемирным днем радио / Фото: amic.ru

Неожиданный и приятный сюрприз получили сегодня сотрудники Медиагруппы FM-Продакшн: лидер алтайского регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев привез торты в честь Всемирного дня радио.

Обычно поздравления медиахолдинг получает 7 мая, когда отмечают российский День радио.

Сергей Булаев высоко оценил профессионализм сотрудников Медиагруппы и пожелал дальнейшего развития, успехов и высоких рейтингов.

Поздравление со Всемирным Днем радио/ фото amic.ru

Напомним, в составе Медиагруппы FM-Продакшн такие популярные радиостанции, как Европа Плюс, Русское радио, Монте-Карло, Бизнес-ФМ и другие. Всего – 37 радиостанций: 13 – в Барнауле, 13 – в Бийске, 6 – в Горно-Алтайске и 5 – в Рубцовске!

А еще в медиахолдинг входят знаменитый портал amic.ru и информационное агентство "Атмосфера", рекламное агентство, продакшн-студия и Digital-агентство Zavod.

В FM-Продакшн работает более 150 сотрудников. И очень приятно слышать положительные отзывы о нашей работе от партнеров.

Интересные факты:



13 февраля 1946 года начало свою работу "Радио ООН". В честь этого события и был учрежден Всемирный день радио.



В России День радио отмечают 7 мая. В этот день в 1895 году на собрании физико-химического общества легендарный российский ученый Александр Попов показал коллегам собранный им радиоприемник.

В 1925 году, когда великому изобретению исполнилось 30 лет, в СССР впервые отмечали День радио. А в 1945 году Совнарком утвердил этот праздник официально.