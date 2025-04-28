В Барнауле свыше полутора тысяч человек примут участие в параде Победы

Основные репетиции будут проходить в ближайшие дни

28 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Парад Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Более полутора тысяч человек примут участие в параде Победы. С начала апреля к шествию войск в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовятся 22 расчета военных. Основные репетиции пройдут в ближайшие дни. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Как рассказал заместитель военного комиссара Алтайского края Игорь Андросов, подготовку к торжественному шествию начали еще 3 апреля. Колонны от 19 организаций и трех воинских частей тренировались ежедневно. Военным осталось провести три репетиции: 29 апреля, 5 и 7 мая.

"7 мая генеральная репетиция у нас будет на площади Советов. 29 апреля и 5 мая – в БЮИ. В параде будут задействованы знаменные группы, парадные расчеты, сводный военный оркестр, плюс линейные. Общее количество, которое будет участвовать в торжественном шествии, у нас составляет 1564 человека", – заявил Андросов.

Кроме парада значимым событием в 2025 году станет шествие "Бессмертного полка". В краевой столице оно начнется сразу после торжественного прохождения войск Барнаульского гарнизона. Юбилейный День Победы завершится праздничными салютами, которые запустят во всех районах города в 22:00.

Напомним, 9 мая в Барнауле не будут работать электросамокаты в местах проведения праздничных мероприятий. Кроме того, в День Победы на всей территории города запретят продажу алкоголя.