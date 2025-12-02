Лимиты, налоги, тень. Как защитить честных самозанятых и усовершенствовать систему

В Алтайском крае эксперты обсудили эффективность системы самозанятых и угрозу ее отмены

02 декабря 2025, 13:14, ИА Амител

Круглый стол по вопросам налогового режима самозанятых / Фото пресс-служба АРО ЛДПР

Эксперимент по институту самозанятых в России сработал успешно и вытащил "из тени" микробизнес. Поэтому если система прекратит существование, "будет плохо". Об этом говорили эксперты во время круглого стола по налогообложению самозанятых в АКЗС. При этом отмечались и минусы режима, из-за которых государство задумалось о досрочном прекращении эксперимента. Один из них – нечестные "предприимчивые предприниматели". Как эксперты в Алтайском крае предлагают защитить честных плательщиков и сделать режим самозанятых более эффективным – в нашем материале.

Справка. Самозанятый – это физическое лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью без создания юридического лица и регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Статус введен в России с 1 июля 2019 года. Специальный налоговый режим доступен до тех пор, пока сумма доходов в течение года не превысит 2,4 млн рублей, после чего плательщик должен будет перейти на другой налоговый режим.

Из тени вывели

28 ноября в Алтайском Заксобрании фракция ЛДПР собрала круглый стол по возможным изменениям в налоговый режим самозанятых. Экономисты, депутаты, журналисты, руководители предприятий и самозанятые обсуждали плюсы и минусы этой системы, выдвигали предложения по ее улучшению.

На данный момент в Алтайском крае зарегистрировано 187 тысяч самозанятых, а в целом по России – более 14 млн человек.

«Я бы сказал, что институт самозанятых состоялся: без малого 200 тысяч человек сейчас в этом статусе в Алтайском крае и цифра постоянно растет. Таким образом, свою цель – вывести из тени начальный микробизнес – эксперимент, безусловно, выполнил», – подчеркнул председатель комитета Алтайского Заксобрания по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

Популярность этой системы налогообложения очевидна.

«Низкая ставка налогообложения и отсутствие обязательных страховых взносов – все это снижает финансовую нагрузку, особенно для тех, кто получает нерегулярный доход. А еще – простота регистрации учета, не требуется сдавать декларацию и вести обязательную бухгалтерию, есть возможность совмещать с работой по найму», – перечислил самозанятый Алексей В.

Мужчина занимается ремонтом автомобилей. Рассказывает, что раньше был оформлен как ИП, но когда сотрудники ушли на СВО и возник дефицит кадров, пришлось самому заниматься ремонтом. Так перешел в самозанятые. Поэтому прочувствовал на себе оба налоговых режима.

Не актуальные лимиты

Впрочем, "микробизнесмены" отмечают и минусы специального налогообложения. Среди них отсутствие социальных гарантий и выплат в пенсионный фонд, трудовой стаж не накапливается, невозможно нанимать сотрудников. Есть проблемы с получением кредитов. "Банки нас не любят", – отмечают предприниматели.

Но самый главный вопрос на сегодня – ограничение по доходу 2,4 млн рублей в год. Превысил – переходи на другой налоговый режим. Это ограничивает возможности развития бизнеса, говорят эксперты.

«К сожалению, у нас существует практика, когда мы устанавливаем предельно допустимые лимиты, например, те же 2,4 млн годовых доходов, и никак их не индексируем в течение нескольких лет. А инфляция-то растет, и эта сумма уже не актуальна», – согласен с этим и Владимир Семенов.

По мнению экспертов, сделать режим самозанятых более эффективным может гибкая система пенсионных взносов и повышение лимита годового дохода.

«Это даст нам возможность роста и позволит плавно переходить в статус ИП. Допустим, пусть лимит до 2,4 млн в год облагается 4 и 6%, а свыше, например, до 4,8 млн – 8 и 10%», – предложил один из выступающих.

Расширение лимитов, по мнению экономистов, мысль верная. А вот предложение расширить порог с увеличением процентов по налогу решили сначала "хорошенько пообсуждать-продумать".

«На слух идея хорошая: если человек перешагнул через 2,4 миллиона в год, дать ему право еще год уже с повышенными процентами работать по этой системе. А уже там он будет думать, что ему делать дальше», – отмечают эксперты.

Логичным шагом, по их мнению, может быть внедрение системы патента, который будет стоить чуть дороже, потребует регистрации в качестве предпринимателя, зато и "порог дохода" там может быть значительно выше.

Отменить нельзя оставить

Между тем, неожиданно, в ноябре 2025 года Совет Федерации России предложил упразднить категорию самозанятости уже в 2026 году – за три года до завершения эксперимента. И хотя позже глава Минэкономразвития Максим Решетников заверил, что режим сохранится точно до 2028 года, есть вероятность, что грядут изменения подходов к налоговому режиму. Да и Федеральная налоговая служба (ФНС) в личных кабинетах налогоплательщика проводит опрос самозанятых о справедливом размере налоговой ставки и условиях, при которых они могут уйти в тень.

Дело в том, что хотя специальный режим налогообложения помог легализовать мелкое предпринимательство, он же дал возможность уйти от налогов крупному бизнесу, раздробив его и переведя сотрудников в категорию самозанятых, объясняет председатель комитета по предпринимательству и туризму:

«В этом году был резкий всплеск самозанятых. Многие связывают это с "оптимизацией" налогов крупных компаний. Как с этим справиться, пока еще никто не знает. Но мне как председателю комитета по предпринимательству кажется, что будет очень плохо, если институт самозанятых вдруг прекратит свое существование».

В Алтайском крае начинается большая работа по легализации микробизнеса в сфере туризма – эксперимент по гостевым домам. Отмена режима самозанятых больно может ударить по этой сфере.

«Гостевые дома принадлежат физическим лицам. И, конечно, модель самозанятых сюда полностью укладывается. Если мы потеряем эту категорию, то такому бизнесу – а это в основном сельское население – придется уходить либо в ИП, что для них сложно, либо обратно в тень. Конечно, комитету хотелось бы, чтобы бизнес остался легальным», – отметил Владимир Семенов.

А потому сейчас по всей стране ЛДПР проводит обсуждения по улучшению эффективности системы налогообложения. Резолюция со всеми предложениями будет направлена в Министерство экономического развития России.