"Изменения, которые потрясут бизнес". Эксперт о тех, кто выживет в новую налоговую реформу

Эксперт дала примерный расчет, сколько придется платить налогов со 100 тысяч дохода

Налоговая реформа в России все жестче и серьезнее. В этот раз проект изменений в Налоговый кодекс России составил 214 страниц. "Это стало неожиданностью" и "даже эксперты не всегда сразу могут понять смысл некоторых статей", говорит Ольга Сорокина – руководитель консалтинговой компании "1+1", председатель комитета по налогам Алтайского отделения "Опоры России". В "Переговорке" на amic.ru она рассказала об основных нововведениях для бизнеса и о том, кому придется тяжелее всего. Обсудили и то, как выжить предпринимателям в очередную эпоху турбулентности. Кстати, налоговый контроль тоже ужесточается. "Мы давно идем к обелению, но теперь ускоримся", – отмечает эксперт. Также Ольга дала совет, который поможет хоть немного сэкономить на налогах в следующем году.

Кто в "Переговорке"



Ольга Сорокина, собственник и руководитель аутсорсинговой компании "1+1". Имеет два высших образования: экономическое (финансы и кредит) и юридическое.

Автор курса практической бухгалтерии с 1С для бухгалтеров.

Руководитель комитета по налогам Алтайского отделения "Опора России".



Компания "1+1" 14 лет специализируется на бухгалтерском аутсорсинге, занимает лидирующие позиции в Алтайском крае в этой сфере и, согласно рэнкингу RAEX (РАЭКС), входит в 50 крупнейших по России. В команде "1+1" 40 человек и более 300 компаний на обслуживании. Вместе с бухобслуживанием "1+1" предоставляет комплекс услуг по сопровождению бизнеса: юридическое обслуживание, кадровый и воинский учет, а также финансовый консалтинг.

01:18 "Стало неожиданностью для многих". Об изменениях Налогового кодекса России и о том, кого это затронет. "Масштаб бедствия – 800 тысяч компаний на упрощенной системе", – приводит некоторые цифры эксперт.

03:57 Почему постоянно меняется налоговое законодательство в России и что повлияло на этот раз? Ольга прогнозирует: "Нужно понимать, что это еще не все, и готовиться много работать".

05:01 "Малый бизнес плачет". О том, какие настроения сегодня в среде предпринимателей.

06:16 Примерный расчет: сколько налогов придется заплатить со 100 тысяч рублей дохода?

07:22 О маркетплейсах и о том, почему средний бизнес не может с ними конкурировать.

08:50 Во всем мире нет таких льгот для малого бизнеса, как в России, говорит эксперт. Но есть важные "но" в российской действительности.

10:09 "Давно идем к обелению, но теперь ускоримся". Об ужесточении налогового контроля.

12:43 "Даже эксперты не могут понять смысл некоторых статей". Эксперт советует искать информацию об изменениях налогового законодательства в проверенных источниках. И перечисляет – в каких.

14:40 В ноябре для бухгалтеров пройдет конференция для бухгалтеров, где будут рассмотрены вопросы налоговых изменений и реформа бухгалтерского учета.

15:35 Сколько предприятий не пережили 2025 год после прошлых изменений в Налоговом кодексе?

18:25 Как меняется ситуация с самозанятыми?

19:24 "Я всех пугаю, но когда смотришь со стороны государства…" Ольга Сорокина о своем отношении к происходящим реформам.

20:13 "Легче будет тем, кто умеет считать деньги". Что делать и как выстоять бизнесу? И важный совет, как можно сэкономить на налогах в 2026 году.

