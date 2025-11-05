"Изменения, которые потрясут бизнес". Эксперт о тех, кто выживет в новую налоговую реформу
Эксперт дала примерный расчет, сколько придется платить налогов со 100 тысяч дохода
05 ноября 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFHXhNXa
Налоговая реформа в России все жестче и серьезнее. В этот раз проект изменений в Налоговый кодекс России составил 214 страниц. "Это стало неожиданностью" и "даже эксперты не всегда сразу могут понять смысл некоторых статей", говорит Ольга Сорокина – руководитель консалтинговой компании "1+1", председатель комитета по налогам Алтайского отделения "Опоры России". В "Переговорке" на amic.ru она рассказала об основных нововведениях для бизнеса и о том, кому придется тяжелее всего. Обсудили и то, как выжить предпринимателям в очередную эпоху турбулентности. Кстати, налоговый контроль тоже ужесточается. "Мы давно идем к обелению, но теперь ускоримся", – отмечает эксперт. Также Ольга дала совет, который поможет хоть немного сэкономить на налогах в следующем году.
Кто в "Переговорке"
Ольга Сорокина, собственник и руководитель аутсорсинговой компании "1+1". Имеет два высших образования: экономическое (финансы и кредит) и юридическое.
Автор курса практической бухгалтерии с 1С для бухгалтеров.
Руководитель комитета по налогам Алтайского отделения "Опора России".
Компания "1+1" 14 лет специализируется на бухгалтерском аутсорсинге, занимает лидирующие позиции в Алтайском крае в этой сфере и, согласно рэнкингу RAEX (РАЭКС), входит в 50 крупнейших по России. В команде "1+1" 40 человек и более 300 компаний на обслуживании. Вместе с бухобслуживанием "1+1" предоставляет комплекс услуг по сопровождению бизнеса: юридическое обслуживание, кадровый и воинский учет, а также финансовый консалтинг.
01:18 "Стало неожиданностью для многих". Об изменениях Налогового кодекса России и о том, кого это затронет. "Масштаб бедствия – 800 тысяч компаний на упрощенной системе", – приводит некоторые цифры эксперт.
03:57 Почему постоянно меняется налоговое законодательство в России и что повлияло на этот раз? Ольга прогнозирует: "Нужно понимать, что это еще не все, и готовиться много работать".
05:01 "Малый бизнес плачет". О том, какие настроения сегодня в среде предпринимателей.
06:16 Примерный расчет: сколько налогов придется заплатить со 100 тысяч рублей дохода?
07:22 О маркетплейсах и о том, почему средний бизнес не может с ними конкурировать.
08:50 Во всем мире нет таких льгот для малого бизнеса, как в России, говорит эксперт. Но есть важные "но" в российской действительности.
10:09 "Давно идем к обелению, но теперь ускоримся". Об ужесточении налогового контроля.
12:43 "Даже эксперты не могут понять смысл некоторых статей". Эксперт советует искать информацию об изменениях налогового законодательства в проверенных источниках. И перечисляет – в каких.
14:40 В ноябре для бухгалтеров пройдет конференция для бухгалтеров, где будут рассмотрены вопросы налоговых изменений и реформа бухгалтерского учета.
15:35 Сколько предприятий не пережили 2025 год после прошлых изменений в Налоговом кодексе?
18:25 Как меняется ситуация с самозанятыми?
19:24 "Я всех пугаю, но когда смотришь со стороны государства…" Ольга Сорокина о своем отношении к происходящим реформам.
20:13 "Легче будет тем, кто умеет считать деньги". Что делать и как выстоять бизнесу? И важный совет, как можно сэкономить на налогах в 2026 году.
12:35:23 05-11-2025
А есть такие изменения, которые бизнес не потрясут? Или это не наш случай? Может потрясти надо другую прослойку , составляющую 2 % от общего количества населения.
Лично меня с моей "пенсией" уже начали трясти.
14:41:35 05-11-2025
Гость (12:35:23 05-11-2025) А есть такие изменения, которые бизнес не потрясут? Или это ... Их трогать нельзя, народ оплатит весь банкет
17:59:53 05-11-2025
Гость (14:41:35 05-11-2025) Их трогать нельзя, народ оплатит весь банкет... это - основные плательщики, чтоб ты знал!!! при капиталистическом строе
17:59:21 05-11-2025
как быть тем у кого фот 8 млн руб и доход 70 млн в год?? меня очень интересует, при этом ограничили подачу газа на производство и не продают оптом бензин. хочу все закрыть, всех уволить, деньги положить под процент и жить на Бали. сказочно
19:57:28 05-11-2025
лучше бы дефицит покрыли налогом на сверхприбыль банков, сетей и на роскошь. Бедный беднеет, богатый богатеет - ситуация, недопустимая в экономике. Мудрая политика в сфере экономики - когда сглаживается разница в доходах малого, среднего и крупного бизнеса. А тут откровенный грабёж среднего, малый гибнет. Остается крупный бизнес - алчный монополист. Очень "мудрая" политика, сказать нормальных слов нет.
23:24:17 05-11-2025
Это как обычно. Тупые расчеты,типа просто умножить ранее собираемое на новые ставки. Должно получиться много,а выйдет,как несколько лет назад с увеличением сборов с ИП. Планировали собрать сиксиллиард,а потом-упс. Большая часть просто закрылись и в результате минус.