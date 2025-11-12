Свой бизнес легализовали уже 49 собственников

12 ноября 2025, 13:15, ИА Амител

Гостевой дом / Фото: unsplash.com

1 октября 2025 года в Алтайском крае начали эксперимент по регулированию услуг гостевых домов. Первые собственники уже включились в процесс и зарегистрировали свой бизнес. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

Алтайский край вошел в число 18 пилотных регионов эксперимента, по итогам которого власти примут решение о распространении практики на всей территории страны. По их мнению, новый правовой режим позволит легализовать и установить контроль над гостиничной деятельностью в частном секторе. В рамках эксперимента будет создан реестр гостевых домов. В него включат только те объекты, которые соответствуют установленным требованиям.

Как уточнил Семенов, зарегистрировать гостевой дом нужно до конца 2025 года – с 1 января 2026-го он не сможет работать, если не будет включен в Единый реестр классифицированных средств размещения. Кроме того, собственникам запретят публиковать информацию, в которой не будет ссылки на реестровую запись.

«Возможность прохождения самооценки для гостевых домов в системе "Гостеприимство" Росаккредитации уже открыта. Процедура для гостевых домов проще, чем для остальных средств размещения: заявленные данные не нужно подтверждать в мобильном приложении "Инспектор" с помощью фото и геолокации. Для удобства пользователей подготовлена подробная инструкция и видео прохождения процедуры», – добавил он.

Семенов отметил, что легализация гостевых домов дает собственникам ряд преимуществ: размещение рекламы на туристических агрегаторах, работу через онлайн-бронирование, участие в грантах и субсидиях, а также рост доверия от гостей.

Потребитель, в свою очередь, получает уровень обслуживания и проживания, определенный стандартом. В случае некачественного оказания услуг он имеет право обратиться в суд или другие органы.

По предварительным данным, эксперимент затронет 350 объектов. Пока регистрацию прошли 49 из них.

Напомним, требования к гостевым домам установили на федеральном уровне. Например, необходимо соблюдать строительные нормы, санитарные условия и безопасность для гостей. Размещение в гостевых домах ограничено – не более 30 человек. Также здесь должна быть круглосуточная горячая и холодная вода, питьевая вода в комнате или общем помещении, централизованное или индивидуальное отопление, освещение, уборка, смена постельного белья и полотенец.